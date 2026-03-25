ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２５日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

安住アナは今月２７日から日本のプロ野球が開幕することに触れ「いよいよ開幕ということで、このシーズン恒例のプロ野球解説者の順位予想が出ています」とスタジオでスポーツニッポンと日刊スポーツの解説者による順位予想の紙面を紹介した。

その上でセ・リーグは「やっぱりタイガースが強いと予想している人が多いですね」などと印象を明かしパ・リーグは「日本ハムとソフトバンクですね。ここの２強がやっぱり強いということですね」と感想を述べた。

さらに「プロ野球に詳しい宇賀神さんの予想を見てみましょう」と進行を務める同局の宇賀神メグアナの予想を紹介した。宇賀神アナは、手書きで順位予想した画用紙を手にセ・リーグの１位を「タイガース」（２位・ドラゴンズ。３位・ベイスターズ。４位・ジャイアンツ。５位・カープ。６位・スワローズ）と予想した。パ・リーグは１位を「ホークス」（２位・ファイターズ。３位・イーグルス。４位・バファローズ。５位・ライオンズ。６位・マリーンズ）と予想した。

この予想を受け安住アナは「セリーグ、やっぱりタイガース。そしてパリーグはホークスの優勝ですよね。ベイスターズとイーグルスの順位が若干、上の方に来てて忖度も感じつつという感じですね」とし「だいたい、こういう順位予想は、本音と忖度の合わせ技ということになりますね」と指摘していた。