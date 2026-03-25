モデルでタレントの益若つばさのギャル姿が話題を呼んでいる。

２５日に自身のインスタグラムを更新した益若。「初プリ 平成ギャルメイクして菅野結以ちゃんとくみっきーとプリ撮ったよ！当時ＰＯＰＴＥＥＮの誌面でこの３人が並ぶことはなかったから激エモなのでは、、？目が合った瞬間「タイムスリップした？？」とお互い頭が大混乱！！！笑 完璧にみんなあの時のままだった」とつづると、 “くみっきー”ことモデルの舟山久美子、菅野結以とのプリクラ写真をアップ。

さらに「昔のギャルメイクの方が良かったとかたまに言われるんだけど、」と告白。「確かに自分で言うのもなんだけど、マジで益若つばさって黒派×ギャルが１番似合うのはわかる。異論はない。ただ、平成のギャルメイクはもちろん可愛いよ？でも令和の雰囲気も可愛いじゃん？どちらの時代も私は好きだし、両方あっての益若だからどちらも愛してほしいよ」と心境をつづり、「黒肌も可愛いし、令和の可愛い白肌ｖｅｒでも欲張りに生きたいんだ…！ファンキーおばあちゃんｖｅｒ．も楽しみだし。ギャル系もドール系もあざとメイクもナチュラル系もメンズ系も全部好きなんだ許してくれ！！ただいつでも時を戻せることがわかったから色んな人間コスプレ今後も楽しむよ」と投稿を締めた。

この投稿にファンからは「神メンバー」「ギャルのカリスマな超可愛いつばさちゃんも、今の綺麗で美しいつばさちゃんも、元の良さに加えてメイクと表情管理で無限の可愛いさを何パターンも見せてくれるのも含めて、あの頃も幸せだったし今もこれからも幸せ」「脳がバグったのかと思うくらいまんまタイムスリップって感じがします」「あの頃すぎる かわいいいぃぃぃ！！」「再現度が高すぎるーーー」などの声が寄せられている。