白シャツの”透け”と”襟汚れ”の悩み解決？ 襟のファンデや皮脂汚れが洗濯で落ちやすいシャツが登場
白シャツの“透け”と“襟汚れ”という2大悩みに応える機能性シャツが進化した。売上枚数が前年比約3倍と反響を呼んだ『透けないシャツ』に、ファンデーション汚れが落ちやすい新機能を加え、より実用性を高めたモデルが「洋服の青山」より発売した。
【写真】ここまで透けない 黒インナー着用時の見え方
同商品は、防透け指数93.0という高い透けにくさに加え、遮熱性や形態安定性を兼ね備えた機能性シャツ。ビジネスシーンでの着用時に気になるインナーの透けを軽減できる点が支持を集め、販売実績を伸ばしてきた。特に春は白シャツの着用機会が増えることから、需要が高まるタイミングでもある。
今回のアップデートでは、襟裏と袖口裏に初めて化粧品防汚生地を採用。これにより、洗濯機での通常洗いでも、襟元に付着したファンデーションや皮脂汚れが落ちやすくなった。従来必要とされていた部分洗いの手間を軽減し、清潔感を維持しやすい仕様となっている。
白シャツの中でも特に目立ちやすい襟元の汚れ対策を強化することで、日常のビジネスシーンはもちろん、面接など第一印象が重要となる場面でも安心して着用できる点が特徴だ。さらに、UVカット機能や脇部分の消臭テープも引き続き備え、これからの季節に適した機能性も維持している。
機能性と実用性を両立した同商品は、働く女性のニーズに応えるアイテムとして、今後も需要拡大が見込まれる。
【写真】ここまで透けない 黒インナー着用時の見え方
同商品は、防透け指数93.0という高い透けにくさに加え、遮熱性や形態安定性を兼ね備えた機能性シャツ。ビジネスシーンでの着用時に気になるインナーの透けを軽減できる点が支持を集め、販売実績を伸ばしてきた。特に春は白シャツの着用機会が増えることから、需要が高まるタイミングでもある。
白シャツの中でも特に目立ちやすい襟元の汚れ対策を強化することで、日常のビジネスシーンはもちろん、面接など第一印象が重要となる場面でも安心して着用できる点が特徴だ。さらに、UVカット機能や脇部分の消臭テープも引き続き備え、これからの季節に適した機能性も維持している。
機能性と実用性を両立した同商品は、働く女性のニーズに応えるアイテムとして、今後も需要拡大が見込まれる。