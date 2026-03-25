なにわ男子・大橋和也とｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人が２５日、東京・江東区の東京ドリームパーク（ＴＤＰ）内のＥＸ シアター有明で行われた「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ オープニングラインナップ発表会」に登壇した。２人は同所のこけら落とし公演の舞台「ＡｍｂｅｒＳ −アンバース−」にＷ主演する。

オープニングイヤーの豪華ラインナップが出そろった。大橋は「もうめちゃくちゃ緊張している。Ｗ主演で寺西拓人くんとさせてもらうということも緊張するし、こけら落としというのも緊張する」と語り、「しかも事務所直属の先輩で加藤シゲアキさんの脚本でもある。加藤くんが思い描くこの世界観にいかに近づけられるかもあるけども、加藤くんが『俺も考えてなかった』というぐらいのすごいものをできるように頑張りたい」と意気込んだ。

舞台経験が豊富な寺西は稽古について「順調すぎて、怖いぐらい順調です」と自信。この日の発表会に出席し、同所で６月から上演される劇団☆新感線４６周年夏公演「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」に主演する古田新太から「寺西くんは全然心配してないんだけど、大橋さえちゃんとやれば」とイジられ、笑いが起こっていた。

ＴＤＰは、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンターテインメント施設。その中で２５日に開場するＥＸシアター有明は、演劇、ミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備え、１５００人以上を動員できる。