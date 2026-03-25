宮地楽器が、新たなK-POPダンススクール『MIYAJI CANTERA（ミヤジ・カンテラ）』を4月7日に宮地楽器 吉祥寺センターにて開講することを発表した。

『MIYAJI CANTERA』は、100年以上の歴史を持つ音楽の専門店・宮地楽器が手がける初のダンススクール事業だ。単なるダンスレッスンにとどまらず、宮地楽器の他コースと連携したボイストレーニングや楽器レッスンとの複合カリキュラムを特徴としている。対象は小学1年生から大人まで、初心者からプロ志向まで幅広く対応する。

カリキュラムの柱は4つ。1つ目は、上位クラスにおけるダンス・ボイストレーニング・楽器レッスンを組み合わせた「複合型アーティスト・トレーニング」。2つ目は、SNSセルフマーケティングやビジュアル撮影、ウォーキング、ポージング、演技レッスンなどを通じて「セルフプロデュース力」を育む指導だ。3つ目は食事管理やメンタルサポートなどのセルフケア・コンディショニング、4つ目は有名アーティストのバックダンサーや国内外コンテスト優勝者など第一線で活躍する講師陣による直接指導となっている。

スクール名の「CANTERA（カンテラ）」は、スペイン語で「採石場」を意味し、サッカーなどにおける若手育成組織を指す言葉。また日本語ではポルトガル語由来の「携帯用ランプ」の意味もあり、すべての個性を照らすという思いが込められているという。

開講を記念して、無料体験会・コース説明会の開催も決定している。日程は3月28日・29日、4月4日・5日・12日・26日で、いずれも要予約となる。詳細および申し込みは特設サイトにて受け付けている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）