100均でスゴイの見つけた…！「スタンド使わなくていいの？！」バランスがUPする神アイテム

ぬいぐるみを飾ろうとすると、倒れてしまって置き方に悩むことはありませんか？ダイソーには、そんな場面で扱いやすいアイテムがそろっています。足元に装着することで安定感が出て、そのまま立たせて飾れるから、撮影時も支えのスタンドが不要。角度や配置を調整しやすくなります。見た目のアレンジにもおすすめです◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ぬい用 ねこみみカチューシャ＆ブーツ ブラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）

カチューシャ：W66×D11×H53（mm）

ブーツ：W17×D18×H14（mm）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582570221376

推し活をしている人必見！履かせるだけでぬいが自立する！『ぬい用 ねこみみカチューシャ＆ブーツ』

ぬいぐるみを飾ろうとしても、ちょっとした振動で倒れてしまうことがあります。支えのスタンドを用意するのも手間に感じることがありました。

そんな場面で役立つアイテムを、ダイソーの手芸グッズ売り場で見つけました！ぬいぐるみ用のアクセサリーで、ねこみみカチューシャとブーツがセットになっています。

ブーツはぬいの足に履かせることで、ぬいが自立できるようになります。ブーツの内径は直径1.1cm×高さ1.1cmとコンパクト。小さなぬいに合わせやすいサイズです。

猫の足指の形や靴底が肉球のデザインになっているのも見逃せないポイントです♡

手持ちのぬいぐるみで試したところ、しっかりと自立しました。小さなブーツですが、やや重さがある設計で、足元に重心が寄ることでバランスが取りやすいと感じました。

ぬいの形や重心によって多少差は出そうですが、スタンドなしで立たせられるのはかなり便利。棚に飾るときも撮影するときも大活躍します。

見た目アレンジも持ち歩きもできる！使い方が広がるセット！

カチューシャはねこみみデザイン。ぬいの見た目を可愛く変えられます。対応幅は5.4cmです。

今回試したぬいではブーツはぴったりでしたが、カチューシャのサイズは残念ながら合いませんでした。ぬいのサイズによってフィット感は変わりそうです。

カチューシャには穴が開いていて、ぬいに付いているストラップを通せる仕様になっています。さらにボールチェーンなどを通せば、バッグに取り付けたときも外れにくくなりますよ。

可愛くコーデしたぬいをそのままバッグに吊るせるので、外に連れ出して一緒にお散歩することもできちゃいます♪

今回は、ダイソーの『ぬい用 ねこみみカチューシャ＆ブーツ ブラック』をご紹介しました。カチューシャもかわいいですが、個人的にはブーツがすごいなと思いました。

スタンドを用意しなくても飾れる手軽さは、撮影やディスプレイがラクになります。倒れる心配がないので、角度調整や配置に集中できるのも使いやすいポイントです。

推し活をしている方にはぴったりのアイテム、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。