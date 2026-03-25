プロ野球開幕まであと２日。



ファイターズの選手たちは３月２４日、エスコンフィールドHOKKAIDOでの最後の練習に臨み、今シーズンの意気込みを語りました。



（清宮幸太郎選手）「体はバッチリなので、あとは結果を出すだけ」



２４日、エスコンフィールドHOKKAIDOでの開幕前最後の練習を行った選手たち。



投打で実戦形式の練習をするなど、本番に向けて汗を流しました。





開幕を２７日に控え、選手たちはシーズンへの意気込みを強く語っています。（清宮幸太郎選手）「ワクワクが強いというか、僕自身オフに取り組んできたことにも自信をもっていますし、その成果を見せられると思うとワクワクの方が大きい。（ホームランを）３０本僕が打てれば優勝に近づくと思っているので、そこは目指していきたい。（開幕戦は相手が今後）“顔も見たくない”と思わせるくらいやってやりたい。圧倒的に勝つという意味を込めてこの“DOMIれ！”スローガンにしているので、どの項目でも投打含めてパ・リーグをプロ野球を圧倒していければ」（レイエス選手）「体的にもメンタル的にも開幕する準備はできています。チャレンジする準備はできています。５０本塁打は狙っています。打点は運の要素も強いが、１００打点は狙いたいと思っています。自分がこの土地を離れるまでに、来年か５年後か６年後かいつなのかはわからないけど、自分がここを離れるまでに絶対に優勝を札幌や北海道のファンに持って帰らないといけないという使命感が強い。ファンにメッセージを残すとすれば“最低でも”パ・リーグ優勝というのを誓いたいと思います」開幕戦４番サードが内定している郡司裕也選手はー（郡司裕也選手）「打撃でいろんなことが試せましたし、やりたいことができて結果もぼちぼち出ているので、（開幕まで）いい期間だったと思います。４番は…板についたというよりは、僕はいつでも４番の顔をしてやるだけなので、堂々としていきたいと思います。うちの主砲はレイエスなので、そこは自分の中で念頭に置きながらですけど、（レイエスを）歩かせたとて４番の郡司もかなりめんどくさいなと思わせたいので、開幕１試合目からそういう姿を見せられればと思います。開幕スタメンが初めてなので、まずは開幕フレッシュな気持ちでアグレッシブにプレーしていきたいというのと、今シーズンはサードでベストナインを目指しているので、そこを目指して頑張りたいと思います」ファイターズは２７日に敵地でソフトバンクとの開幕戦を迎えます。