「もしかして近い将来のクリーンアップを見ているのかもしれない」阪神ファーム戦の充実ぶりも話題 「野手転向1年目の右のロマン砲」「昨年の開幕6番レフト」
昨年の開幕左翼、前川も飛躍が期待されている(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
リーグ連覇を狙う阪神では若虎の伸びしろにも注目が高まっている。
3月24日に行われたファームリーグ西地区・オリックス戦（京セラドーム大阪）には阪神から「3番・一塁」で前川右京、「4番・右翼」で西純矢、「5番・左翼」でドラ1の立石正広と今後の成長が期待される、ロマン砲揃い踏みのクリーンアップを形成。
【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン
そろって勝負強い打撃を見せたシーンもあった。
3回一死二塁の好機に打席に入った前川は2番手岩嵜翔の投球を捉えてセンターへ適時二塁打をマークすると、尚も一死二塁から今度は4番の西純が外角直球を捉えて、適時二塁打をマーク。今季から野手に本格転向、育成の西純にとってこれが6試合連続安打となった。
最後は立石だ。一死二塁から岩嵜の直球を右前へ運び、クリーンアップの3連続タイムリーとなりファンを沸かせた。
西純はドラフト1位入団。投手としても通算12勝をマークしているが昨オフに打者転向を決断した。
創志学園時代に高校通算25本塁打を放ち、プロでも豪快にアーチをかけるなど、打撃の良さで知られたとあって、厳しい道のりをどう歩んでいくか注目されている。
また昨年開幕戦で「6番・左翼」で先発した前川もここまでファーム5試合で打率.353、1本塁打、4打点とアピールを続けている。
右足の肉離れで出遅れたドラ1の立石も急ピッチで仕上げてきている。ファームでは満塁弾も記録するなど、打率.364、1本塁打、6打点。守備にもつき、早期昇格も見えてきそうだ。
何より若さと可能性にあふれたファームの人材の充実ぶりにはファンの間からも「もしかして近い将来のクリーンアップを見ているのかもしれない」「西純が思ってた以上に順調だね」「3、4、5番の並びは限りなく近い将来の1軍の姿かもしれない」と期待が寄せられている。
いよいよ開幕する2026年度のペナントレース、投打に充実の戦力を擁する藤川阪神がどんな戦いぶりを見せるのか。ファンも目が離せなくなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]