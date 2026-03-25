三井不動産が初のキャラクターIP製作委員会に参画。「うそ探偵トマント」放送開始
三井不動産は3月24日、キャラクターIP「うそ探偵トマント」の製作委員会に参画したことを発表した。
ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」
「うそ探偵トマント」は、サンエックスとファンワークスが手がけるキャラクター。やさいやくだものをモチーフとしたユニークなキャラクターたちが登場する、かわいらしさと本格ミステリー要素を掛け合わせた作品で、2026年3月30日より日本テレビ系「ZIP!」内での放送を予定している。同社がキャラクターIPの製作に携わるのは今回が初の試みとなる。
うそ探偵トマント
放送開始を記念し、4月3日〜5日までアーバンドック ららぽーと豊洲で体験型イベントを開催する。市場直送の野菜が並ぶマルシェや、1日分の野菜を使ったベジフルブーケ作り、館内を巡る探偵ラリー、「うそ探偵トマント」のグリーティングなどを実施する。
うそ探偵トマント グリーティング
4月4日には声優の田中貴子さん、櫻井みゆきさん、夏八木敦也さんによるトークショーも実施する。
5月10日までの期間限定で、LINE公式アカウントを友だち追加したユーザーに、オリジナルLINEスタンプをプレゼントするキャンペーンも実施している。
ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」
「うそ探偵トマント」は、サンエックスとファンワークスが手がけるキャラクター。やさいやくだものをモチーフとしたユニークなキャラクターたちが登場する、かわいらしさと本格ミステリー要素を掛け合わせた作品で、2026年3月30日より日本テレビ系「ZIP!」内での放送を予定している。同社がキャラクターIPの製作に携わるのは今回が初の試みとなる。
放送開始を記念し、4月3日〜5日までアーバンドック ららぽーと豊洲で体験型イベントを開催する。市場直送の野菜が並ぶマルシェや、1日分の野菜を使ったベジフルブーケ作り、館内を巡る探偵ラリー、「うそ探偵トマント」のグリーティングなどを実施する。
うそ探偵トマント グリーティング
4月4日には声優の田中貴子さん、櫻井みゆきさん、夏八木敦也さんによるトークショーも実施する。
5月10日までの期間限定で、LINE公式アカウントを友だち追加したユーザーに、オリジナルLINEスタンプをプレゼントするキャンペーンも実施している。