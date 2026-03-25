桜が咲くと雨が降りやすくなるのは毎年のことですが、今年も例外ではありません。きょうは関東から九州で雨が降り、傘の手放せない天気になりそうです。

【画像で見る】きょう（25日）〜あす（26日）の降水予想

雨雲は東へ 東日本でも雨に

きょうは低気圧が発達しながら南岸を進むため、各地で本降りの雨になるでしょう。西日本では午後も雨で、大洋側では北寄りの風がやや強く吹きそうです。東海や関東も昼過ぎから雨が降るでしょう。一方、北海道と東北は日中は晴れて、春の日差しが降り注ぎそうです。ただ、東北南部は夜遅くになると雨の降る所があるので、お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘があるとよいでしょう。

昼間もスプリングコートが欲しい体感 各地の予想最高気温

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：11℃ 釧路：8℃

青森 ：12℃ 盛岡：14℃

仙台 ：14℃ 新潟：14℃

長野 ：16℃ 金沢：17℃

名古屋：15℃ 東京：15℃

大阪 ：15℃ 岡山：14℃

広島 ：16℃ 松江：14℃

高知 ：14℃ 福岡：13℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃



雨が降る関東から九州は、きのうより低くなるでしょう。昼間もスプリングコートがあると良さそうです。晴れる北日本では4月上旬並みの暖かさになるでしょう。

花粉は東北で極めて多い予想

雨が降るので、西日本では花粉は少ないでしょう。一方、晴れる東北では極めて多い予想になっています。室内に花粉を持ち込まないことが予防の第一歩です。

あすは東北から近畿でくもりや雨のスッキリしない天気

あすは九州や中国、四国地方は晴れて天気が回復するでしょう。一方、東北や関東、東海は雨が残りそうです。近畿も雲が多いでしょう。北海道は晴れて、青空が広がりそうです。

今週末はお花見日和

東京の満開予想はあすで、週末は見頃になる所が多くなりそうです。天気は西日本では、土日の両日で晴れ間があるでしょう。東日本は土曜日はくもり空ですが、日中は雨は降らない予想なのでお花見できそうです。日曜日は全国的に晴れて、お花見にもってこいの天気になるでしょう。