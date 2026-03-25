なにわ男子・大橋和也、古田新太から鼓舞激励「大橋さえちゃんとやれば大丈夫。てらくんは心配していない」会見で再共演【EXシアター有明オープニングラインナップ発表会】
【モデルプレス＝2026/03/25】テレビ朝日が3月27日、有明に開業する複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」内に、新劇場「EXシアター有明」が4月25日よりオープンする。これに先立ち、3月25日にはオープニングラインナップ発表会が行われ、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』でW主演を務めるなにわ男子の大橋和也、timeleszの寺西拓人らが登壇した。
【写真】大橋和也・寺西拓人・岩本照・岩田剛典ら豪華登壇
舞台初日までちょうど1ヵ月となり、心境を問われた大橋は「めちゃくちゃ緊張してて…。W主演を寺西拓人くんとさせていただくことも緊張するし、河原さんに演出していただくことも緊張するし、しかもこけら落としっていうのも緊張するし、しかも事務所の先輩・加藤シゲアキさん脚本というのも緊張するし。加藤くんが思い描く世界観に、いかに近づけることができるかというのはもちろん、加藤くんが考えていなかった世界観を描けるように、皆さんと頑張ります！」と懸命に語った。
寺西は初日に向けての稽古について「とても順調です。順調すぎて怖いくらい」と笑顔で回答。大橋をほほえましく見つめながら、「今みたいに和気あいあいとした空気の中で、加藤くんのオリジナル原作のもと、一から立ち上げていく感じがあって、ディスカッションしながら皆さんで作り上げていっているという実感があります」と話した。
この日は、EXシアター有明で今後公演を控える登壇者が勢ぞろい。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』に出演する古田新太は、大橋と2022年放送のテレビ朝日系オシドラサタデー『俺の可愛いはもうすぐ消費期限!?』で共演しており、激励コメントを求められると「大橋がちゃんとやれば大丈夫。てらくん（寺西）は全然心配してないんだけど、大橋さえちゃんとやれば大丈夫」と鼓舞し、笑いを誘った。
これに大橋は「ちゃんとやってますよね？（笑）」と演出の河原雅彦に確認。河原は「それは本当のことですね！ちゃんとやってますけど！」と応じ、会場は和やかな空気に包まれた。
本作はクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を加藤、演出を河原が務め、日本の演劇界を代表するトップクリエイターたちがこけら落としに相応しい壮大な新作を立ち上げる。大橋が演じるのは、家族のために酒場を切り盛りする青年イヴル。寺西が演じるのは、謎の多い流しのピアニスト、アラン。初共演にしてW主演を務める2人が劇中でどのような関係性を築くのか。
そしてオルッカ役の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、エンリケ役の川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）は反政府活動グループであるユラリリスのメンバーを、ウォルフ役の松尾龍（SpeciaL）は中央政府軍の右腕を、嶋崎斗亜（※「崎」は正式には「たつさき」）はイヴルの弟であるルイを演じる。4月25日より上演。
EXシアター有明は、演劇やミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備え、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。今回のオープニングラインナップ発表会では、オープニングイヤーに上演される豪華作品が一挙に紹介された。
登壇したのは、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原、W主演を務める大橋と寺西。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり、出演の古田。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな。ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演のSnow Man岩本照。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より、演出の堤幸彦、W主演の上田竜也とTravis Japan川島如恵留。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』より、演出の福田雄一、主演の三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE岩田剛典が駆けつけ、それぞれ作品への思いや新劇場への期待を語った。（modelpress編集部）
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◆大橋和也、古田新太から鼓舞激励
舞台初日までちょうど1ヵ月となり、心境を問われた大橋は「めちゃくちゃ緊張してて…。W主演を寺西拓人くんとさせていただくことも緊張するし、河原さんに演出していただくことも緊張するし、しかもこけら落としっていうのも緊張するし、しかも事務所の先輩・加藤シゲアキさん脚本というのも緊張するし。加藤くんが思い描く世界観に、いかに近づけることができるかというのはもちろん、加藤くんが考えていなかった世界観を描けるように、皆さんと頑張ります！」と懸命に語った。
寺西は初日に向けての稽古について「とても順調です。順調すぎて怖いくらい」と笑顔で回答。大橋をほほえましく見つめながら、「今みたいに和気あいあいとした空気の中で、加藤くんのオリジナル原作のもと、一から立ち上げていく感じがあって、ディスカッションしながら皆さんで作り上げていっているという実感があります」と話した。
この日は、EXシアター有明で今後公演を控える登壇者が勢ぞろい。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』に出演する古田新太は、大橋と2022年放送のテレビ朝日系オシドラサタデー『俺の可愛いはもうすぐ消費期限!?』で共演しており、激励コメントを求められると「大橋がちゃんとやれば大丈夫。てらくん（寺西）は全然心配してないんだけど、大橋さえちゃんとやれば大丈夫」と鼓舞し、笑いを誘った。
これに大橋は「ちゃんとやってますよね？（笑）」と演出の河原雅彦に確認。河原は「それは本当のことですね！ちゃんとやってますけど！」と応じ、会場は和やかな空気に包まれた。
◆大橋和也＆寺西拓人W主演舞台「AmberS -アンバース-」
本作はクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を加藤、演出を河原が務め、日本の演劇界を代表するトップクリエイターたちがこけら落としに相応しい壮大な新作を立ち上げる。大橋が演じるのは、家族のために酒場を切り盛りする青年イヴル。寺西が演じるのは、謎の多い流しのピアニスト、アラン。初共演にしてW主演を務める2人が劇中でどのような関係性を築くのか。
そしてオルッカ役の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、エンリケ役の川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）は反政府活動グループであるユラリリスのメンバーを、ウォルフ役の松尾龍（SpeciaL）は中央政府軍の右腕を、嶋崎斗亜（※「崎」は正式には「たつさき」）はイヴルの弟であるルイを演じる。4月25日より上演。
◆新劇場「EXシアター有明」4月25日に開場
EXシアター有明は、演劇やミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備え、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。今回のオープニングラインナップ発表会では、オープニングイヤーに上演される豪華作品が一挙に紹介された。
登壇したのは、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原、W主演を務める大橋と寺西。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり、出演の古田。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな。ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演のSnow Man岩本照。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より、演出の堤幸彦、W主演の上田竜也とTravis Japan川島如恵留。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』より、演出の福田雄一、主演の三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE岩田剛典が駆けつけ、それぞれ作品への思いや新劇場への期待を語った。（modelpress編集部）
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