TWICE、初の台北ドーム公演を成功裏に終了！ツウィの故郷・台湾で12万人と熱い時間を共有

TWICEが、台北ドーム公演を成功裏に終えた。

TWICEは3月20日から22日にかけて、台湾・台北ドームにてワールドツアー『THIS IS FOR』を開催した。

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TWICEにとって初となる台北ドーム公演では、今回のツアーのトレードマークである“360度開放ステージ”を会場中央に設置。チケットは全席完売を記録し、各日約4万人、計12万人のONCE（ファンダム名）と熱い時間を過ごした。

（写真＝JYPエンターテインメント）

今回の公演を記念し、台北の街はTWICE一色に染まった。ツアーグッズやフォトゾーンが用意されたポップアップストアをはじめ、扉や床までTWICE仕様にラッピングされた電車、さらには台北を代表するランドマーク9箇所に設置された代表曲のモニュメントなどがTWICEとファンを迎えた。 特に、現地有数の超高層ビル「The Sky Taipei」には、「THIS IS FOR TPE」「♥TWICE♥」という文字が映し出され、大きな注目を集めた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

熱烈な歓迎の中でステージに上がったTWICEは、昨年7月にリリースした4thフルアルバムのタイトル曲『THIS IS FOR』をはじめ、『Strategy』『SET ME FREE』『Talk that Talk』などのヒット曲パレードを披露。さらに、スペシャルアルバム『TEN: The story Goes On』収録のソロ曲や、チェヨンの『SHOOT (Firecracker)』、ツウィの『Run Away』のステージでは、会場から割れんばかりの歓声が沸き起こった。

3日間の公演を締めくくり、メンバーたちは「互いに夢に向かって進む勇気を与え合い、夢を叶えることができたのはファンの皆さんのおかげです」と感謝の涙を見せた。

台北公演を大盛況のうちに終えたTWICEは、この後北米へと舞台を移す。27日・28日（現地時間）のオーランド公演を皮切りにオースティンまで8都市を巡り、4月25日・26日・28日には、海外アーティスト史上初となる日本・MUFG STADIUM（国立競技場）での単独公演を開催する。

（記事提供＝OSEN）