【かつや】ロースカツ・エビ・から揚げ入り、テイクアウトBOX登場

とんかつ専門店「かつや」は3月27日、人気の揚げ物を詰め合わせたテイクアウト専用メニュー3種を発売する。

看板メニューの「ロースカツ」をはじめ、「海老フライ」や「から揚げ」を中心とした盛り合わせメニューを取りそろえる。

とんかつ専門店「かつや」

■販売ラインアップ（価格は税込）

◆かつや盛り

通常店舗：1,069円／券売機店舗：1,090円

内容：80gロース×1枚、チキンカツ×1枚、海老フライ×2本、から揚げ×2個

◆ペアBOX

通常店舗：1,501円／券売機店舗：1,530円

内容：80gロース×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個

◆盛り揚げBOX

通常店舗：2,149円／券売機店舗：2,190円

内容：80gロース×2枚、チキンカツ×2枚、ヒレカツ×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個

【この記事の画像7点を見る】かつや盛り、ペアBOX、販売中の「ウルトラエッグカツ丼」など

かつやは、「家族の食事やホームパーティー、ちょっとした集まりにもぴったり。みんなでシェアして楽しめる『かつや』自慢の揚げ物セットをぜひご自宅でお楽しみください」とコメント。サクサク食感のとんかつや、旨みたっぷりのから揚げ、プリッとした海老フライなど、満足感の高い内容に仕上げたとしている。

「かつや」は1998年、神奈川県相模原市に1号店をオープン。創業以来、とんかつの品質にこだわり続けている。使用する北米（カナダ・アメリカ）産の豚肉は、加工工場から店舗に届くまで約4週間熟成されたチルド状態で納品され、店舗で1枚ずつ丁寧に衣付けしている。

定番の「カツ丼（梅）80gロース」は税込682円。また、サクサクの衣とやわらかな肉を楽しめる「ロースカツ定食（120gロース）」は税込913円で提供している。

店内飲食に加え、弁当やとん汁、おかずのみのテイクアウトにも対応しており、幅広いシーンで利用できる。