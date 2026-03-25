「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」が5月9日より発売決定
【一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET】 5月9日より順次発売予定 価格：1回750円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」を5月9日より順次発売する。価格は1回750円。
本商品は「星のカービィ」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。グルメをテーマとした一番くじで、A賞ではおにぎりを手にしたカービィのぬいぐるみ「はらぺこ☆カービィぬいぐるみ」が登場。
その他ラインナップは3月25日現在は未発表で、今後の発表に期待したい。
── ･ ｡ﾟ⭐発売決定⭐ﾟ. ──- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) March 25, 2026
一番くじ 星のカービィ
PUPUPU GOURMET
📅5月9日(土)より順次発売予定
A賞 はらぺこ☆カービィぬいぐるみ
を先行公開🍙
全ラインナップ公開もおたのしみに☆
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