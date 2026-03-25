ロッキーズに移籍した菅野智之（36）が日本時間25日、キャンプ地アリゾナ州スコッツデールでのタイガース戦にオープン戦最終登板。

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4回3分の1を1本塁打含む6安打2失点、4奪三振だった。初回、オープン戦初本塁打となる先制の2ランを許した。

2月に1年約8億1000万円で契約した菅野は、すでに開幕ローテ入りが決定。31日のブルージェイズ戦が新天地デビューとなり、巨人時代の同僚である岡本和真（29）との対決が実現する。

ロッキーズの本拠地クアーズフィールド（コロラド州デンバー）は標高1600メートル（マイルハイ）に位置し、気圧が低いためボールが飛びやすく、本塁打が出やすいことで有名だ。メジャーでは「投手地獄」「投手の墓場」とも揶揄される。

昨季、オリオールズで30試合に登板し、ア・リーグワーストの33発被弾を喫した菅野は新天地で「マイルハイ」の逆境をハネ返すことができるのか。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

「昨季の菅野はア・リーグワーストの被本塁打数とはいえ、大半がソロ本塁打（24本）で、日本での経験から要所を締める投球が分かっているだけに、ダメージは最小限で済んだ。昨季は疲れが出始める夏場以降に一発を浴びるケースが増えたものの、今季のロ軍は菅野の他にもフリーランド（32）、ロレンゼン（34）、キンターナ（37）と先発陣にベテランが揃っているだけに、定期的に休養を与えられるはずです。万全の状態でマウンドに上がれば、不用意な失投が減って長打も避けられるでしょう」

昨年11月に就任したポール・デポデスタ編成本部長は本塁打が出やすい球場の特性を理解し、投手陣には「ソロ本塁打」は容認する方針を打ち出している。

昨季の菅野は、メジャーを代表する正捕手のラッチマンが両脇腹を痛めて離脱したため、計7人の捕手とバッテリーを組んだ。

「ロ軍では経験の浅いグッドマン（26）とのコンビになるだけに菅野主導の配球になる。オ軍時代のように捕手に足を引っ張られることはないでしょう」（友成氏）

菅野は投手地獄でも奮闘するかもしれない。

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ところで、菅野も参戦した侍ジャパンは、WBCで「負けるべくして負けた」と言っても過言ではない。最大の敗因はいびつな選手編成にあるが、そもそも「井端監督の高圧的な姿勢で招集の芽が摘まれていた」との指摘も噴出した。肝心の采配も、敵将から「データ分析に基づいているように感じない」酷評される始末…。いったい現場では何が起きていたのか。

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