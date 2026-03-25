今日25日は九州から東海まで雨雲に覆われ、関東にも雨雲が接近中です。曇りや雨の所ほど気温が上がりにくく、東京都心もヒンヤリとした体感となっています。明日26日は、東海以西は天気が回復して気温が上昇しますが、冷たい雨の関東は冬のような寒さが続くでしょう。

今日25日 関東以西でどんよりヒンヤリ

今日25日(水)は九州から東海まで雨雲に覆われ、関東にも雨雲が接近中です。曇りや雨の所ほど気温が上がりにくく、正午までの最高気温は東京都心で14.4℃、大阪市で14.9℃など15℃を下回り、ヒンヤリとした体感となっています。なお、東京都心の最高気温は朝9時台に観測されており、正午現在の気温は12.7℃とさらに低くなっています。





一方、北海道や東北は晴れて、札幌市では11.0℃まで上がってきました。

明日26日は関東で冬のような寒さ 週末は各地で気温上昇 東京も20℃以上

明日26日(木)は東海以西は天気が回復して、最高気温は18℃前後まで上がるでしょう。一気に気温が上昇し、桜開花、満開ラッシュとなりそうです。

一方、冷たい雨が続く、関東や東北南部は冬のような寒さが続きます。明日26日(木)の最高気温は東京は13℃、仙台は10℃の予想で、冬の装いでちょうど良いくらいでしょう。



27日(金)には関東や東北の雨もやんで、各地で春本番の暖かさです。28日(土)以降も気温の高い状態が続き、関東から西は春本番を通り越えて、初夏のような暖かさになる所もあるでしょう。土日は、福岡市や大阪市、名古屋市、東京都心でも20℃以上の暖かさです。



今週末には広い範囲で桜が見頃となる見込みで、お花見を計画されている方も多いと思います。27日(金)は広くお花見日和となるでしょう。28日(土)は関東は内陸部を中心に午後からにわか雨に注意が必要です。29日(日)は全国的に晴れて暖かく、絶好のお花見日和となるでしょう。30日(月)は西日本は次第に雨が降り、31日(火)は東日本も広く雨になりそうです。

日中は上着要らずの暖かさでも、夜桜見物は上着など羽織るものが必要でしょう。お花見の服装は、調節しやすいもので朝晩と日中の寒暖差にご注意ください。