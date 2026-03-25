モデルでタレントの藤田ニコル（28）が24日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。ライフステージの変化に伴う交友関係の変化を語った。

この日のトークテーマは、「クォーターライフクライシス」。クォーターライフクライシスは、20代後半から30代前半に結婚や出産、キャリアなどがきっかけとなって直面する漠然とした不安を指す。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「にこるんとかライフステージが変わったことによって不安な症状とかはない？」と聞くと、藤田は「凄いありますね」と即答。「結婚した途端に友達から誰からも誘われなくなった。友達に聞いたら気を使って誘わなくしてくれてるんですけど、それは寂しいなって感じる」と明かした。

「久しぶりに友達に会っても恋バナとかでいっぱい楽しめてたのに、自分は落ち着いてしまってるから、“あれどうだったの、これどうだったの”って話し合えていたのが、自分は聞くばっかり。向こうもつまんなくなっちゃってるよなって思う」と結婚後の変化を語り、「夫しか友達がいないみたいな状況になっちゃってる」と打ち明けた。

藤田はこの件に関して、23日に投稿したSNSで「ごめんなさい友達はいます。。」と訂正。「バラエティの癖です。。いますが 人となかなか会わなくなったり環境が変わって会う友達も決まっていたりはするのは本当 でもそれが嫌とかでもなく 環境が変わったりする事で自然な事だと思っています」と真意を説明した。「元から友達誘うのが得意なタイプじゃないのに寂しがるめんどくさい人間ではあったので今友達で私の事理解してくれている人に感謝でいっぱいです」と友達への感謝をつづった。