ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智（25）が、24日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。最近お世話になっている先輩を実名告白した。

カプセルマシンから引いたお題に沿ったトークを基に心理学の観点から心の内を分析する「心理テストーク」。塩粼が引いたテーマは、「お世話になりまくった先輩」だった。

塩崎は「最近お世話になっている先輩だと…嵐の二宮和也さん」と明かした。

さらに「番組にめちゃくちゃ呼んでもらったりとか、ご飯にも誘っていただける」と説明した。

すると若槻は「お風呂に入っててもニノからご飯の連絡が来たらどうする？」と尋ねた。過去に塩崎は「どれだけ先輩でもご飯に誘われても家に着いていたら絶対に行かない。お風呂に入ってなくても、お風呂入ってしまったと断る」と告白していた。

しかし塩崎は「絶対に行く！」と即答！若槻は「それは行くんだ！？」と爆笑し、塩粼はその後も「絶対行く！」と何度も繰り返していた。

そしてNHK「紅白歌合戦」に出演した際には、「めっちゃな豪華な弁当やん！」と思っていたら、その豪華な弁当も二宮の差し入れだったと明かした。さらに二宮はX（旧ツイッター）でも「M!LK」の楽曲に触れてくれるという。塩崎は「めちゃくちゃお世話になっている」と厚い気遣いに感謝した。