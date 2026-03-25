「家運隆昌」と聞いて、どのような印象を受けますか？ スピリチュアリストでオペラ歌手の江原啓之さんは、この言葉について、「偶然の幸運に恵まれることではなく、あらゆる出来事を通してたましいが学び、家という器が少しずつ整えられていく、その歩みそのもの」だと語ります。そこで今回は、江原さんの著書『家運隆昌-幸運を招き入れる暮らし方』から抜粋し、幸せの方向へ歩き出すためのヒントをご紹介します。

【書影】幸せはまず、あなたが変わることから。江原啓之『家運隆昌-幸運を招き入れる暮らし方』

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子どもがなかなか結婚しないという悩み

私は講演会などで、こんな質問を受けることがあります。「子どもがなかなか結婚しません。良縁に恵まれるにはどうしたらいいでしょうか」

しかし、そもそも“良縁”とは何でしょうか。

相手の職業や収入、家庭環境など、親が「こうであってほしい」と思う条件は、あくまで親自身の価値観であり、子どもにとって幸せかどうかはまた別の問題です。蓋を開けてみれば、娘さんは父親に似たタイプを、息子さんは母親に似たタイプを選んで結婚する――そんな例は本当に多いもの。そこに当人同士の努力が伴ってこそ、幸せかどうかが決まるのであって、条件だけでは測れません。

ただ、一つだけ確かに言えることがあります。夫婦がきちんと関係を築き、穏やかに暮らしている家庭で育った子どもは、「自分もいつかこんな家庭を持ちたい」と自然に思うということです。

子どもが結婚しない理由

家族というチームが温かい場所であれば、「自分もこんなチームを作りたい」と思うのは当然の流れです。逆に、夫婦が不仲だったり、どちらかが我慢し続けていたり、家の空気に不満や諦めが蔓延しているなら、子どもは結婚に魅力を感じなくなってしまいます。

「結婚すると自由がなくなるのかな」

「家庭って大変で窮屈そうだ」

そんなイメージが心に刻まれてしまうのです。

どれだけ親が「良縁を」と願っても、家庭という“日常のモデル”そのものが魅力的でなければ、子どもは自然と結婚を遠ざけてしまいます。

つまり、子どもが結婚しない理由を考えるとき、相手探しよりもまず、夫婦という基盤がどう機能しているのかを見直す必要があるのです。

夫婦が仲良く、互いを尊重し、礼節を持って言葉を交わし、ときには助け合いながら暮らしているか――この“家庭の空気”こそが、子どもの結婚観を決定づけるからです。

母親の歪んだ期待や焦り

母親が子どもを叱るとき、つい口をついて出てしまうのが「そんなことをしたら、お母さんが恥ずかしいんだからね」という言霊です。

その言葉を聞いた子どもは、「自分は母に恥をかかせる存在なのか」と受け取り、深いところで突き放されるような寂しさを抱いてしまいます。



（写真提供：Photo AC）

こうした言霊が出る背景には、母親自身の不安・孤独感・満たされなさが潜んでいることが少なくありません。夫婦関係がうまく機能していないとき、母親は知らないうちに、心の欠けた部分を子どもで埋めようとしてしまいます。

私はそれを“愛の電池”と呼びますが、電池が切れかけると人は誤作動を起こしやすくなります。配偶者から得られない安心や承認を、子どもに置き換えて求めてしまう――そんな情緒の偏りが起きているのです。

その結果、子どもが親の望む方向へ進まなかったとき、母親は「私をこんなに不安にさせて」「あなたのためにこれだけしているのに」といった、歪んだ期待や焦りを言霊としてぶつけてしまいます。

しかし私は、こうした状態の根底には、やはり夫婦関係の歪みがあると考えています。

家族のことはすべて自分に返る

夫が妻の孤独や不安に気づかず、フォローしきれずにいると、妻の視野はどうしても子どもへ過剰に向かいがちになります。

反対に、夫が精神的な支えとなり、夫婦がきちんと結びついている家庭なら、母親が子どもに依存したり、必要以上に執着したりする必要は生まれません。

家族のあいだで起きることは、最終的にはすべて自分に返ってきます。

「私に余裕がないのは、家事を手伝わないあなたのせいよ」と夫を責めたくなることもあるでしょうが、厳しいようでも、どんな相手と家庭を築くかを選んだのは自分自身です。そこに気づいたときが、むしろ大きな転機になります。

「結局、自分にも見直すべき点があった」と素直に認めたその瞬間から、言霊も、人間関係も、家運の流れも少しずつ変わり始めます。

夫婦の会話も、今日から変えられます。

「言わなくてもわかるだろう」ではなく、「ありがとう」「ごめんなさい」をきちんと伝える。どれほど長い年月を共にしていても、礼節ある言葉は夫婦の心を温め直す力を持っています。

夫婦関係が整えば、母親の不安や孤独も自然に和らぎ、その分、子どもに向ける言霊の質も穏やかで澄んだものへと変わっていきます。家庭の空気が整えば、家全体の流れも良くなり、家運隆昌へと自然に向かっていくでしょう。

※本稿は、『家運隆昌-幸運を招き入れる暮らし方』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。