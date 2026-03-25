世界で活躍する大谷翔平選手や、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を務めた今田美桜さんなど、今をときめく有名人はどのような本を愛読しているのでしょうか。コラムニスト・ブルボン小林さんが『女性自身』で連載するコラムをまとめた『有名人の愛読書、読んでみました。』から一部を抜粋し、愛読書を通して有名人に鋭く迫ります。今回は、大久保佳代子さん、大谷翔平選手の愛読書をご紹介します。

【イラスト】大谷翔平選手の新たな愛読書

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大久保佳代子の愛読書

『愛について語るときに我々の語ること』

レイモンド・カーヴァー 村上春樹訳

おためごかしでない本音をみせてくれている。さばさばとしていてクールで、さりとて高尚ではない、世俗の側に立ちながら、人生の酸いも甘いも噛み分けている。表情も声音も含めて大久保さんにはそういうムードがまんまんだ。

彼女がＭＣを務めるポッドキャストには恋愛やセックスの相談がたくさん寄せられていて、かなりきわどい投書（30代ＯＬ、上司と不倫したくてたまりません、みたいな）もある。それらに対し、「勃起」だとか「ケツ」とかいう過激なワードを軽々に用いながらも、破滅的なけしかけはせず、むしろモラルのある回答にうまく着地させているのが印象的だ。

本人は「そこまで読書家ではない」と語る（Ｗｅｂ「小説丸」23年3月27日公開）。子供時代に唯一、夢中で読んだのは赤川次郎の『三毛猫ホームズ』シリーズだそうだが、これはこの世代の人が読書量を謙遜するときによく挙げる小説名だ。逆にいうと、読書家を気取る者がよくバカにしてみせた書名でもある（そんなの読書に入らないよ、と）。たくさんのマウント取り合戦を潜り抜けてきた手練れの回答という気が、ついしてしまう。

不思議な読み味

実際はかなりの読み巧者とみるが、彼女が初めて読んで「それまでに感じたことがない読了感を得ることができた」のが今回の1冊。たしかに、不思議な読み味の短編小説集だった。

どの短編も起承転結の「起」が飛ばされているみたいなのだ。空港で父と待ち合わせた息子が、その父の唐突な浮気の回想を聞いたり、交通事故で目を覚まさない息子を案ずる母親が、それを少しも知らないケーキ屋からの電話を受けたり。



『有名人の愛読書、読んでみました。』（著：ブルボン小林／中央公論新社）

転と結もないような、承だけの筋の中に酒と男と女のこと、そして（泪＜なみだ＞ではないが）孤独がひっそりと描かれる。

「弱さや孤独を包み込み背中を摩ってくれるような温かさも感じる」という大久保さんの読みに、まさに優しい温度を感じる。恋バナの流行らない時代だが、そのままでいてほしい貴重な人だ。



イラスト：死後くん

大谷翔平の愛読書

『成功への情熱』

稲盛和夫

大谷選手の愛読書は『チーズはどこへ消えた？』だ。

だが2021年に帰国した際には新たな愛読書が話題になった。彼の返答が変わったことよりも、また愛読書を尋ねたのか、とマスコミに対してちょっと呆れる。

とにかく、アノー、なにを読んでいればそんな偉業を達成できるのですか？ と、間をおいてでもまた聞きたくなる、それほどまでの「偉人」感が今の彼にはあるわけだ。

『チーズはどこへ〜』もだし今作『成功への情熱』もだが、普通の若者が書店で「これ読もうっと」と買うような本ではない。大人、それもおじさんに勧めてもらわないと読まない。京セラの社長、会長を務めた著者の訓示で、選手（社員）というよりどちらかというと監督（経営者）向けの言葉が詰まっている。おそらく大谷選手も監督的な立場の指導者に推薦されて即読んだのだろう、彼の素直さが選書からうかがえる。

内容と別に感心したこと

読めば、著者の徳の高さにびびる。利己的な判断を戒め、謙虚さを持てと説き、刹那的な儲けも否定する。「情熱」という、ビジネスに似つかわしくない言葉を熱く語る一方、損益計算書の重要性を説くリアリストでもある。

「経営者が積極的であれば、積極的な価格になります」とか「働くことには、給料を貰う以上の何かがあるのです」などなど常にですます調の、高圧的でない平易な語り口はとても読みやすい。京セラが米国の企業を買収し成功した逸話は、渡米する大谷くんにもストレートな励みになったのではないか（そう思って推薦したのだろう）。

内容と別に感心したのは本の「型」だ。おそらく大谷君も手にしたであろう「新装版」はビニールカバーつきの文庫サイズ、しかも角マル処理という特殊な判型。持ち歩いて何度めくってもいいようになっているし、見開き2ページで一つの説話が必ず終わるように文字が組まれている。これを薬のように携行していたのか。だとしたら言葉もサプリメントのように強く効いたのだろう。

※本稿は、『有名人の愛読書、読んでみました。』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。