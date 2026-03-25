ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「今年のテーマ」。年末に衣替えを完了したスーさん。あることに気付いてしまい、収納した冬服をすべてベッドの上に広げ――。

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服が足りないと感じるのは

昨年末のこと。気温の変化に応じて少しずつ進めていた衣替えを完了し、あまりの服の多さと足りなさに愕然とした。

服は、あるにはある。それでも足りないと感じるのは、喜んで着たい服がそれほどないからだ。では捨てればよい？ いやいや、どれも簡単に廃棄できるほどには傷んでおらず、かと言って寄付に出すには量が足りなかった。

着たくもない服を着るのは嫌だ。しかし、気に入った同じ服ばかり着るのも釈然としない。このまま漠然と買い足しても、同じことが繰り返されるだけだろう。私は腹を決め、一度はクローゼットに収納した冬服をすべてベッドの上に広げ、セーター、シャツ、ブルゾン、カーディガン、コート、パンツ、スカートなど種類ごとに分けてみた。

次に、インスタグラムのお気に入りファッション番長たちのスタイリングを舐めまわすように観察する。さらに、手持ちの服の山と、画面上のおしゃれなスタイリングを見比べてみた。

すると、思いもよらぬ発見があった。私には、手持ちの服をいま風に組み合わせるための「つなぎ服」の持ち合わせがない。セーターの下に着て、裾や袖からチラ見せさせる薄手のインナーのような衣類。あ、「つなぎ服」は私の造語であり、恐らく巷ではレイヤードのためのインナーとかなんとか呼ばれているものだ。裾の長いシャツを下から出したりするアレ。これらの不足が「あるのに足りない」の元凶と踏んだ。

今年のテーマは

色の組み合わせ、素材、サイズ感。この3つさえ間違えず、加えてつなぎ服を整えれば、手持ちの休眠服も一気に日の目をみるやもしれず。閃きは熱いうちに行動に移せとばかり、私は街に出た。すかさずオフホワイト、ブラウン、ブラック、ネイビー、バーガンディ、ベージュのつなぎ服（極薄手）を入手。最初から買いすぎだ。

帰宅して、手持ちの服と合わせてみる。うむ、やはり先述の3点さえ間違わなければ、なかなかに好ましいスタイリングが叶うではないか。私は心に決めた。今日以降、今年の冬は同じ格好を二度としないと。

以来、毎日出掛けるまえに姿見に映った自分の写真を撮影している。2週間は経過しただろうか、いまのところ、同じスタイリングはせずに済んでいる。去年までは、気づけば同じ服ばかり着ていたというのに。素敵な格好だと褒められることもグンと増えた。

観察、整備、模倣。そしてなにより大切なのは可視化だと痛感した。なにを持っていて、なにがないか。クローゼットからすべてを出して仕分けしたとき、己の記憶と現実にかなり乖離があることがわかった。やはり50歳を過ぎたら記憶などほとんど頼りにならない。そうだ、今年のテーマは持ち物の可視化にしよう。会えるうちに会っておけば……、元気なうちにやっておけば……、とのちのち悔やまぬよう、交友関係、仕事、欲望も可視化できたらなお良し。

限られた時間のなかで優先順位をつけるのが至難の業ではあるが、試してみる価値はある。ありがたいことに今年も多忙を極めることになりそうなので、放っておくとバタバタしつつ漫然と1年が過ぎていってしまうから。

次に手を付けるのはメイク用品。古くなって乾ききったマスカラが、5本は出てくるに違いない。

