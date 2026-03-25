川島如恵留、次なる資格目標は「大型免許」 舞台主演で搬入にも意欲「一緒に創り上げていきたい」
Travis Japanの川島如恵留が25日、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設『東京ドリームパーク』（27日）内劇場『EX THEATER ARIAKE』（EX シアター有明）オープニングラインナップ発表会に、『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より演出の堤幸彦氏、ともにW主演を務める上田竜也と登壇した。
【写真】スーツ姿がかっこいい！大橋和也＆寺西拓人＆上田竜也＆川島如恵留
この日は同劇場のこけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦氏、W主演を務める大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり氏、出演の古田新太。
ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな氏。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香氏と主演の三浦宏規。『モンティ･パイソンの SPAMALOT』より、演出の福田雄一氏、主演の岩田が駆けつけた。
劇場が春開業ということでこの春にやりたいことを問われると上田は「体重増加ですかね。先月くらいで4キロ痩せちゃったので5、6キロ筋肉で戻そうかな」と意欲。一方、川島は「大型免許をとりたいです」と回答。
さらに「でっかいトラックを運転できたらかっこいい。僕、資格をとるのが大好きで24個くらい（所持）。最近ボートとか小型船舶をとったばっかり。この流れで大型トラックを運転できるようになりたい。フォークリフトとかも取りたいですし。搬入とかもやらせてください。一緒に創り上げていきたい」と前向きに明かしていた。
【写真】スーツ姿がかっこいい！大橋和也＆寺西拓人＆上田竜也＆川島如恵留
この日は同劇場のこけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦氏、W主演を務める大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり氏、出演の古田新太。
劇場が春開業ということでこの春にやりたいことを問われると上田は「体重増加ですかね。先月くらいで4キロ痩せちゃったので5、6キロ筋肉で戻そうかな」と意欲。一方、川島は「大型免許をとりたいです」と回答。
さらに「でっかいトラックを運転できたらかっこいい。僕、資格をとるのが大好きで24個くらい（所持）。最近ボートとか小型船舶をとったばっかり。この流れで大型トラックを運転できるようになりたい。フォークリフトとかも取りたいですし。搬入とかもやらせてください。一緒に創り上げていきたい」と前向きに明かしていた。