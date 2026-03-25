政府が進める“異次元”の少子化対策の財源の一部にするため、4月、子ども・子育て支援金制度が始まります。全世代で子どもや子育て世帯を支えるとして、独身者だけでなく高齢者も含めた広い世代と企業から支援金を徴収する仕組みで、たとえば年収400万円の会社員の場合、月384円が医療保険料に上乗せされ、4月分として5月の給与から天引きが始まります。

■加速化する少子化を食い止められるか

厚生労働省によりますと、去年生まれた子どもは70万5809人で、前の年から約1万5000人減り、10年連続で過去最少を更新しました。少子化に歯止めがかからない中、政府は2023年12月に総額3.6兆円に及ぶ「子ども・子育て支援加速化プラン」を策定しました。

その財源の一部として、2026年度は6000億円、2027年度は8000億円、2028年度は1兆円を全世代（扶養を受けている未成年除く）と企業から集める仕組みが「子ども・子育て支援金制度」です。

■集められた支援金は何に使われるのか

子ども・子育て支援金の使い道は法律で定められていて、以下の制度に使われます。（一部は支援金を待たずにすでに実施されています）

・児童手当の所得制限撤廃と対象者を高校生年代まで延長、第3子以降は3万円支給

・妊娠時に5万円、出産時に5万円の計10万円を給付するとともに3回の面談を行い、出産・育児の孤立化を防ぐ

・共働き世代を支えるため、両親ともに育児休業を取る場合は、手取り10割相当を支給

・育児のため時短勤務をする人の収入を補うため、時短勤務中の賃金の10％を支給

・親の就労の有無にかかわらず、生後6か月から3歳未満の子どもが保育所などを月10時間まで利用できる「こども誰でも通園制度」

・自営業やフリーランスなど国民年金に加入している人が出産した場合、子どもが1歳になるまで国民年金保険料を免除

■1人いくら納めるのか

支援金の額は加入する医療保険制度や年収によって異なります。会社員や公務員などの被用者保険の支援金率は一律0.23％で、企業などが半分負担するため、会社員個人の支援金の額は給与の0.115％です。

こども家庭庁によりますと、2026年度の支援金の月額は、会社員や公務員で年収200万円の人で192円、年収400万円で384円、年収600万円で575円で、医療保険料に上乗せされます。4月分の支援金が5月の給与から天引きされます。給与明細の内訳に「子ども・子育て支援金」と記載するよう、こども家庭庁が事業主に依頼しているということです。

自営業など国民健康保険に加入している場合の月額は一世帯あたり平均で約300円で、たとえば夫婦とこども世帯、1人が働いていて年収200万円だとひと月400円、年収300万円でひと月650円となります。

また75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者は年収や居住地によって異なりますが、支援金の月額は1人あたり平均で約200円。たとえば年収80万円で約50円、年収150万円で約50円、年収200万円で約200円です。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、6〜7月頃に納入通知書が送付され、具体的な金額や徴収開始時期が通知されるということです。

■『独身税』との反発については…

子ども・子育て支援金については「独身税」だと反発する声もありますが、独身者のみに新たな税金を課す制度ではなく、子育て中の人や高齢者を含む全ての世代や企業からも集めます。

こども家庭庁は、これらの給付を受けて育った子どもは、現在の現役世代が高齢者になったときに社会を支える存在になるとして、支援金制度は子育て世帯だけなく、独身者や高齢者も含め全ての人にメリットがあると説明しています。

高齢者の介護を家族だけでなく社会全体で支えあうという考え方のもとで2000年4月に介護保険制度が始まり、40歳以上の人と企業が保険料を納め、様々な介護サービスの提供が始まったように、子育てについても社会全体で支えるという考え方があります。

「独身税」という言葉が広がっていることに対して、こども家庭庁は「子どもを持たない人からすると、『子育て世帯だけ優遇されている』と感じるのもやむを得ない部分もある」とした上で「『将来支えてもらうために少し還元して社会を支えよう』という広い心で見ていただければ」と話していますが、生活苦や孤立化が進む今こそ、子どもや子育てを社会全体で支える必要があると、丁寧に説明していくことが政府には求められています。