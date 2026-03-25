時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは北海道の50代の方からのお便り。金曜日の夕方、仕事を終えて家に帰ろうとしたところ、車の鍵が見つからず――。

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鍵を失くした

金曜日の夕方、長かった1週間がやっと終わる。ほっとして、パソコンの退勤ボタンを押し、斜めがけバッグの前ポケットに右手を伸ばす。車の鍵を探すが、それらしき物の感触がない。

中の物をデスクに広げるが、肝心の鍵は見当たらなかった。慌てて保冷機能がついたランチバッグも覗いてみるが、あるのは空の容器が2つだけ。内ポケットも丁寧に探すが見つからない。

車だけでなく、家の鍵も一緒についているため、さらに焦る。引き出しを開け、デスク下も這いつくばって大捜索するが出てこない。駐車場から会社の建物までの道、廊下、トイレなどありとあらゆる動線も探したが、無駄骨に終わった。

アパートでは、ペットのうさぎがお腹を空かせて待っている時間だ。仕方なく、管理会社と火災保険会社に電話すると、すぐに鍵業者を派遣してもらえることに。久々にタクシーをつかまえ、シートに身を沈めると、どっと疲れが出た。

人の良さそうな鍵業者のおじさんが来てくれ、道具一式を廊下に広げて作業開始。しかしすぐに、苦戦している様子が素人の私にも伝わってくる。

「いやー、最近の鍵は、ピッキング対策で開きにくくなってるからねえ。無理かもしれないよ」と、ひとり言ともつかない台詞が溜め息とともに聞こえてくるが、そんな不吉な言葉に反応してはいけない。愛するうさぎがお腹を空かして待っているのだ。「どうしても、開かないと困るんです」と、嫌われない程度に力を込めてお願いする。

空腹と心配と疲労で朦朧としながら、もう一度、管理会社のコールセンターに電話してみることにした。「翌朝までにうさぎに餌をあげないと、最悪、死んでしまうかもしれないんです」と、藁にもすがる思いで熱弁をふるう。

社員はすでに退勤したため、翌朝9時までは何もできないとマニュアル通りの返事だが、同情してくれている様子だけは伝わってくる。気づくと、作業開始から1時間も経っているではないか。

「ガシャン」。待ちに待った開錠音が廊下に響き渡った。

お礼を伝えて、うさぎと半日ぶりに感動の再会を果たし、晩ごはんをあげると、インターネットで紛失物の探し方を検索してみる。紛失防止タグの利用を勧めるページが多いが、そんなものはつけていない。代わりに、はさみを耳元で開閉しながらおまじないを唱えると探し物が出てくる、という情報に目が留まった。

普段ならそんな迷信は鼻で笑うところだが、今日は違う。キッチンばさみをチョキチョキしながら真剣に唱えてみる。「はさみさん、はさみさん、私の鍵はどこ」。もちろん返事はない。

翌朝、再度職場を探しまわったが、やはり出てこなかった。上司にも聞いてみたが、心当たりはないとのこと。帰宅して、棒のようになった足を伸ばすと、居間の椅子に置きっぱなしにしていたランチバッグに目が留まる。

「さてと、片付けるか」。手を伸ばした瞬間、外ポケットに硬い物を感じた。鍵だ！外ポケットは深めに作られていて、最初探したときには気づかなかったのだ。

週が明けて、上司にお礼かたがた報告すると、どこから出てきたのか聞かれた。こんなに大騒ぎして、ランチバッグに入っていたとも言えないだろう。

「机の引き出しにありました」。あいまいな笑みを浮かべ、小声で呟いた。

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