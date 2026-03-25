身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第30回目は、「新生活を『しなやか』に乗り切るための術」についてです。（構成：野辺五月）

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自分を「守る準備」を

Q、常日頃からの疑問なのですが、「メンタル」って鍛えられるものですか？

A、ズバリ鍛えられます。ただし鋼のメンタルになるというのではなく、根性論ではなく、より自分が過ごしやすい環境や状態になるように用意が出来るという意味です。

卒業、進学、職場の異動など、自分自身だけでなく、周囲（外野）の環境も目まぐるしく変わる時期がやってこようとしています。

変化に弱く、新しい環境になるとつい構えてしまい、夜も眠れなくなることもあるという方も多く「もっとメンタルが強ければ楽なのに」という相談は毎年あるものです。そんな変化に備えて、この時期だからこそ「メンタルを鍛えられる工夫」について今回は見ていきましょう。

春は、昇進や異動といった役割の変化に加え、自律神経やホルモンバランスの乱れ、花粉症などのアレルギー症状まで重なる時期です。心身ともに「揺れる」のが当然の季節だからこそ、今はアクセルを踏む準備ではなく、自分を「守る準備」を優先しましょう。

1. 生活習慣を「守る武器」にする

メンタルの強さは、実は「体」の安定に支えられています。

●リズムの再構築：寝る時間や食べるものを見直し、痩せすぎ・太りすぎ・睡眠不足といった「心の抵抗力を下げる要因」を取り除きます。

●生活スタイルをアップデート：新年度に合わせて、良い習慣を1つ取り入れ、逆に負担になっている古い習慣は手放しましょう。



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寝る前に携帯を見ない、おやつを食べない、１日１回ストレッチをする……どんなものでも構いません。習慣の見直しが大事です。

2. コミュニティを「整理整頓」する

環境が変わるこの時期は、人間関係の棚卸しにも最適です。

●居場所の再確認：今いるコミュニティは、あなたにとって心地よい場所ですか？

無理に我慢して馴染もうとしていないでしょうか。ストレスが大敵なので、原因は取り除けるものならば取り除いてしまいましょう。

●環境の取捨選択：役割が変わるタイミングだからこそ、自分をすり減らすだけの場所とは距離を置き、新しい自分にふさわしい「居場所」を整えましょう。

なあなあでズルズル続いてきた関係、愚痴や悪口などネガティブなもので繋がっている関係を改めて、新しい趣味やコミュニティへの参加を考えてもいいでしょう。

3.「戦略的スケジューリング」で余白を死守する



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予定が埋まっていないと不安になるかもしれませんが、変化の多い春こそ「戦略的に休む」スキルが重要です。

●物理的な余白の確保：スケジュールをぎゅうぎゅうに詰めず、あえて「何もしない時間」を確保した上で予定を組みます。スケジュール帳に「空白」をブロックして、もし聞かれても断る勇気を持ちましょう。

●週単位・日単位での休息：私自身も、例えば金土日は予定を入れないようにしています。以前は食事の予定も詰め込んでいましたが、今は週に1〜2回と決めています。最初は、時間単位で始めるのも手です。例えば土曜の13時から15時は自分のための時間に使う（人に会わない）とか、金曜の21時から23時は家で過ごすなど。

●スマホから離れる勇気：週末は携帯を触らないなど、デジタルデトックスも「戦略的」な休み方の一つです。

4. 生産性を上げる「小休止」のすすめ

一日の中でも、集中力とメンタルを維持するために「休み」を挟み込みましょう。

●時間管理法のポモドーロ術を活用：「25分集中して5分休む」というサイクル（※時間は人によります）を繰り返すことで、疲労が溜まる前に自分をリセットできます。

結果として最も生産性を上げ、メンタルを安定させるのです。



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●週の真ん中でも休みを小さく入れる：早く帰る日や夕飯の用意をせずにデリバリーにする日など、何かしらの「小休止」をいれましょう。

人生の後半戦を支える、私なりの「リカバリー術」

最後に、私が年齢を重ねる中で見いだした、個人的なリカバリーの工夫をご紹介します。

まず大切にしているのが「脳をリセットする時間」です。

仕事の合間に少しだけ「お昼寝」を取り入れることもあります。短時間でも脳を休めることで、その後の集中力や調子が格段に安定します。

また、以前は夜遅くまでお付き合いすることもありましたが、今は2次会のお誘いをお断りするようになりました。「22時には帰宅し、23時には眠る」。ダラダラと飲まない仕組みを作ったことで、翌朝の体が軽くなり、休日も心から楽しめるという、良いメリハリが生まれました。



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こうした変化の背景には、40代半ばで感じた「脳の処理能力の変化」への危機感がありました。ただ嘆くのではなく、「脳の若さは筋力と連動する」と捉え、脳を動かすためのガソリンとして筋力トレーニングを開始したのです。

私は今、週2回のフィールサイクルや、早朝の空気を吸いに行くゴルフなどを取り入れています。ですが、いきなりハードな運動が難しければ「まずは歩くこと」からで十分なのです。

筋肉は刺激し続けなければ、すぐに眠ってしまうもの……「歩く」という基本の継続こそが、明日のあなたを助ける最強の保険になります。

食事についても、気を使うようになりました。コンビニ食や添加物を避け、体に入れるものを選別することで、「自分を大切に扱う」ことを心がけています。

休止は「停止」ではない

若い頃は、嫌なこともすべて飲み込んで24時間フル回転するのが美徳だと思っていました。けれど、今は「嫌なことは、もうやらない」と決めています。

人生の時間は限られています。自分をすり減らして倒れてしまっては、本当にやりたい経験ができなくなるからです。

部下たちにもよく伝えますが、「戦略的に休むことも、仕事のうち」。

多くの人が誤解していますが、休止は「停止」ではありません。トップスピードで走り続けるエンジンに冷却水を通し、摩耗したパーツを点検する「オーバーホール」の時間です。もし、この時間を惜しんで無理にアクセルを踏み続ければ、いずれエンジンそのものが焼き付き、再起不能なダメージを負ってしまいます。プロフェッショナルであればこそ、パフォーマンスを最大化するために、あえて「止まる勇気」を持たなければなりません。



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春、新しい季節だからといって、無理にアクセル全開で走り出す必要はありません。周りがスピードを上げているように見える時期こそ、自分自身の「巡航速度」を見極めることが重要です。

今の自分が何に心地よさを感じ、何に守られているか。その感覚を研ぎ澄ますことこそが、結果として「折れないメンタル」を作っていくものです。

メンタルとは、単なる「気持ち」の問題ではありません。それは、自律神経やホルモンバランスといった、肉体という物理的な土台の上に成立している非常に精緻なシステムです。土台が崩れていれば、どれほどポジティブな思考を積み上げようとしても砂上の楼閣に過ぎません。

少しずつ、出来るところから健やかに生きられる精神作り＝土台となる体を整えていきましょう。一朝一夕に強靭なメンタルを手に入れることは難しいかもしれませんが、今日食べるものを選び、今日15分歩き、今日しっかり眠ることは可能です。その「身体へのアプローチ」こそが、外部環境に左右されない、真の意味での自立したメンタルを育てる唯一の近道なのです。