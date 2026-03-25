「ママの顔になってるね〜」岡田結実、第1子とのツーショットを初投稿！ 「母とは思えない可愛さ」
俳優でタレントの岡田結実さんは3月24日、自身のInstagramを更新。第1子とのツーショットを初めて投稿し、反響を呼んでいます。
【写真】岡田結実＆第1子のツーショット
ファンからは「本当にお母さんだ」「ママの顔になってるね〜」「もう縦抱きできるの？」「子育て頑張って下さい」「美しいママ！」「母とは思えない可愛さ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】岡田結実＆第1子のツーショット
「本当にお母さんだ」「美しいママ！」岡田さんは「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも第1子とのツーショットですが、優しい笑みを浮かべているのが印象的です。岡田さんは「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」と、ここまでの育児生活を振り返っています。充実した日々を送っているようです。
2月に出産を報告2月4日の投稿で「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と報告した岡田さん。「赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイミングでのお伝えとなりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです」「子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります」ともつづっています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)