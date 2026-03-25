ナイキ『エアマックス95』赤グラデ発売へ？ アトモスジャパンが“意味深”投稿
スニーカーセレクトショップのアトモスジャパンは、25日までに公式インスタグラムを更新。ナイキ『エアマックス95』の赤グラデーションと思われる画像を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】アトモスジャパンが“意味深”投稿した、ナイキ『エアマックス95』赤グラデ？の全貌
投稿には品番と思われる「IB7862-100」という数字とともに、後ろから見たナイキ『エアマックス95』の赤グラデの画像を投稿。コメントに「Comimg soon...」「#atmos」「#nike」と添えた。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今年、イエローグラデ（ネオン）が復刻され、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップ。5日にナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなどで一般販売され、即完売していた。
【写真】アトモスジャパンが“意味深”投稿した、ナイキ『エアマックス95』赤グラデ？の全貌
投稿には品番と思われる「IB7862-100」という数字とともに、後ろから見たナイキ『エアマックス95』の赤グラデの画像を投稿。コメントに「Comimg soon...」「#atmos」「#nike」と添えた。
今年、イエローグラデ（ネオン）が復刻され、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップ。5日にナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなどで一般販売され、即完売していた。