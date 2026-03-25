参院予算委員会は２５日午前、高市首相らが出席し、日米首脳会談を議題に集中審議を行った。

イランと米イスラエルが停戦した後、ホルムズ海峡周辺に機雷掃海のため自衛隊を派遣する可能性について、「その時の状況を見て、機雷がどういう位置づけであるかも含め、法律にのっとって判断し、決めていかなければならない」と答弁した。

首相は１９日に行われたトランプ米大統領との会談について、重要鉱物の安定供給などで一致したことを挙げ、「経済安全保障を含む幅広い分野で、日米同盟の質を高める多くの協力を確認できたことは大きな成果だった」と強調した。「成果を踏まえ、同盟をさらなる高みに引き上げていく」と語った。

ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けた原油調達の多角化に関しては、「サウジアラビアやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）からのパイプラインを用いた代替ルートに加え、過去に調達実績があって増産余力がある東南アジア、南米、カナダなど石油製品の供給国（からの調達）も含めて対応を進めている」と説明した。

ホルムズ海峡の安全航行確保に向け、日本が欧州各国などと出した共同声明については、米国が国際社会の平和に向けたリーダーシップを発揮できるよう、「後押しする観点」があると述べた。首相はフィリピンなどの首脳と２４日に電話会談して声明への参加を呼びかけたとし、「国際世論の流れを作っていきたい」と訴えた。