「Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ」の山田涼介が２５日、都内でポップアップイベント「Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｐｅａｒ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」に登場した。

英国発のフレグランスライフスタイルブランド「ジョーマロン ロンドン」の「イングリッシュ ベアー」コレクションの世界を体感できるポップアップイベントが２６日から３日間開催。同ブランドの香りを日頃から楽しんでいるという山田は「（店に）入った瞬間からフレッシュな香りを感じた」と充実感を語った。

商品をプレゼントしたい人を問われると、「僕が（香りを）身にまとって、爽やかな香りをファンの皆さんにライブとかでプレゼントしたい」と笑顔。気持ち的には一人一人に届けたいと明かすも「僕の貯金が持たないので…、僕が身にまとって香りを楽しんでくれたらなと思います」と苦笑いした。

新生活シーズンも近いことから、アドバイスを求められると「不安だったり、緊張だったりとか色んな思いがあると思うんですれどもそれを払拭しようと思わなくてもいいのかなって思っている」と分析。「僕は新しい仕事をするとき常に緊張してますし、その緊張を楽しむ瞬間みたいなのも僕は楽しいなと思いながら日々を過ごしている。新しい場所で自分の在り方を見つけられたら、人としても成長できると思うので、この瞬間しか味わえない気持ちを大事にしてほしいなと思います」と熱いエールを送った。