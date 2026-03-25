3月25日 発表

創業者の名前であるBASKINとROBBINSの頭文字BとRのあいだに「31」（サーティワン）が位置するデザインはそのままに、ピンクとブルーの色使いを、境目のないグラデーションに刷新

B‐R サーティワン アイスクリームは、4月1日よりブランドロゴをリニューアルする。

サーティワンは世界で1,400種類以上の豊富なオリジナルフレーバーを有し、1974年の日本上陸から50年以上にわたり、季節にあわせた31種類のアイスクリームを提供。「“We make people happy.”－アイスクリームを通じて、人々に幸せをお届けします。」をモットーに、現在1,500箇所以上の販売拠点を展開している。

今回のブランドロゴのリニューアルは、「世代を問わずより多くのお客様の生活に寄り添い、何気ない日常から特別な日まで、あらゆるシーンでサーティワン アイスクリームを楽しんでいただきたい」という想いが込められているとのこと。

また、ブランドロゴのリニューアルに伴い、商品パッケージや店舗デザインも一新。「新たなブランドロゴと共に、様々なフレーバーから選ぶ楽しさ、お気に入りが見つかる喜び、家族や友人と一緒にアイスクリームを楽しむ特別感といったサーティワンならではの体験をこれからも提供してまいります。」としている。

パッケージデザイン

コーンスリーブやカップ、バラエティボックスなど、すべての商品のパッケージも一新。

2タイプの新店舗デザインを導入

「Long Live Ice Cream（ずっと愛され続けるアイスクリーム）」をコンセプトに、「LOUNGEデザイン」と「STUDIOデザイン」の2タイプの新店舗デザインを順次導入。

LOUNGEデザイン

STUDIOデザイン

「Long Live Ice Cream」のネオンサインやフレーバーがデザインされたパネルも店内を彩り、わくわくする空間を提供。

オリジナルの新型フレーバーショーケースも共同開発

新店舗デザインとあわせ、サーティワンのためにオリジナルでメーカーと共同開発された最新型フレーバーショーケースが全国で導入される。

ガラスの仕切りがないフラットな造りが特徴で、31種類プラス店舗セレクトフレーバーを見渡しながら、フレーバーを選ぶ時間や店舗スタッフとの会話を今まで以上に楽しめる。

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