◆センバツ第７日 ▽２回戦 神村学園１―２智弁学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）

敗れはしたが、３回と７回に神村学園の守備が光った。

１点リードの３回２死二塁のピンチ。相手好打者の角谷哲人が右中間へのライナー性の打球を放ったが、右翼手・梶山侑孜外野手（３年）が間一髪でダイビングキャッチに成功した。

捕球後、一回転しながらもボールを離さず、グラブを高々と掲げて捕球をアピール。「あの打者は長打があるバッターでいいスイングをしてくるバッターだったので、ちょっと前に出た覚えがある。そこで獲れたのかなと思います」。

７回１死二塁のピンチでは智弁の９番・八木颯人（３年）の打球は右前へ。右翼手・梶山が本塁へストライク返球し、本塁を狙った二塁走者をタッチアウトに仕留めた。レーザービームのような返球に、甲子園がどよめき「ベースに投げられてよかった」と振り返った。

秋は７５キロだった体重も食事を増やし最大で８２キロに増量した梶山は「去年と肩の強さも全然変わっていることを自分でも実感している。体重アップというのはパフォーマンスの向上に繋がったのかなと思います」と分析していた。