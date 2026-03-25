なにわ男子・大橋和也＆timelesz寺西拓人、Snow Man岩本照ら、新劇場「EXシアター有明」豪華集結 オープニングラインナップ発表会
【モデルプレス＝2026/03/25】テレビ朝日が3月27日、有明に開業する複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」内に、新劇場「EXシアター有明」が4月25日よりオープンする。これに先立ち、3月25日にはオープニングラインナップ発表会が行われ、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』でW主演を務めるなにわ男子の大橋和也、timeleszの寺西拓人らが登壇した。
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EXシアター有明は、演劇やミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備え、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。今回のオープニングラインナップ発表会では、オープニングイヤーに上演される豪華作品が一挙に紹介された。
登壇したのは、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦、W主演を務める大橋と寺西。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり、出演の古田新太。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな。ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演のSnow Man岩本照。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より、演出の堤幸彦、W主演の上田竜也とTravis Japan川島如恵留。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』より、演出の福田雄一、主演の三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE岩田剛典が駆けつけ、それぞれ作品への思いや新劇場への期待を語った。
堤が、こけら落とし公演の演出を手がける河原に対し「舞台上にあまり傷をつけないで」と冗談交じりに呼びかける場面も。寺西も、共演経験のある上田や川島を気遣い「傷をつけないようにしたい」とコメントした。これに上田は「汚かったら、カチコミに行くからな！」と笑いを誘った。
一方、舞台経験の少ない大橋は小林にアドバイスを求めると、「床は傷つきますよね。思い切ってやって」と背中を押され、「わかりました！思い切ってやります！思い切って足を踏みます！」と笑顔で応じていた。（modelpress編集部）
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◆新劇場「EXシアター有明」に豪華集結
EXシアター有明は、演劇やミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備え、華やかなラインナップで心躍る舞台の数々を生み出していく。今回のオープニングラインナップ発表会では、オープニングイヤーに上演される豪華作品が一挙に紹介された。
登壇したのは、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』より、演出の河原雅彦、W主演を務める大橋と寺西。劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり、出演の古田新太。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな。ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演のSnow Man岩本照。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より、演出の堤幸彦、W主演の上田竜也とTravis Japan川島如恵留。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』より、演出の福田雄一、主演の三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE岩田剛典が駆けつけ、それぞれ作品への思いや新劇場への期待を語った。
堤が、こけら落とし公演の演出を手がける河原に対し「舞台上にあまり傷をつけないで」と冗談交じりに呼びかける場面も。寺西も、共演経験のある上田や川島を気遣い「傷をつけないようにしたい」とコメントした。これに上田は「汚かったら、カチコミに行くからな！」と笑いを誘った。
一方、舞台経験の少ない大橋は小林にアドバイスを求めると、「床は傷つきますよね。思い切ってやって」と背中を押され、「わかりました！思い切ってやります！思い切って足を踏みます！」と笑顔で応じていた。（modelpress編集部）
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