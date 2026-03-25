テクニカルポイント ドル円　10日線目先のポイント

160.58　エンベロープ1%上限（10日間）
160.33　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.99　10日移動平均
158.80　現値
158.71　一目均衡表・転換線
158.13　21日移動平均
157.40　エンベロープ1%下限（10日間）
156.49　一目均衡表・基準線
156.31　100日移動平均
155.92　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.40　一目均衡表・雲（下限）
152.36　200日移動平均

159円ちょうど手前に10日移動平均が控えている。同水準をしっかり超えるとドル高の流れが強まる可能性。