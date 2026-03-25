テクニカルポイント ドル円 10日線目先のポイント テクニカルポイント ドル円 10日線目先のポイント

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テクニカルポイント ドル円 10日線目先のポイント



160.58 エンベロープ1%上限（10日間）

160.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

158.99 10日移動平均

158.80 現値

158.71 一目均衡表・転換線

158.13 21日移動平均

157.40 エンベロープ1%下限（10日間）

156.49 一目均衡表・基準線

156.31 100日移動平均

155.92 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.40 一目均衡表・雲（下限）

152.36 200日移動平均



159円ちょうど手前に10日移動平均が控えている。同水準をしっかり超えるとドル高の流れが強まる可能性。

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