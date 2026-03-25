テクニカルポイント ドル円 10日線目先のポイント
テクニカルポイント ドル円 10日線目先のポイント
160.58 エンベロープ1%上限（10日間）
160.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.99 10日移動平均
158.80 現値
158.71 一目均衡表・転換線
158.13 21日移動平均
157.40 エンベロープ1%下限（10日間）
156.49 一目均衡表・基準線
156.31 100日移動平均
155.92 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.40 一目均衡表・雲（下限）
152.36 200日移動平均
159円ちょうど手前に10日移動平均が控えている。同水準をしっかり超えるとドル高の流れが強まる可能性。
160.58 エンベロープ1%上限（10日間）
160.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.99 10日移動平均
158.80 現値
158.71 一目均衡表・転換線
158.13 21日移動平均
157.40 エンベロープ1%下限（10日間）
156.49 一目均衡表・基準線
156.31 100日移動平均
155.92 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.40 一目均衡表・雲（下限）
152.36 200日移動平均
159円ちょうど手前に10日移動平均が控えている。同水準をしっかり超えるとドル高の流れが強まる可能性。