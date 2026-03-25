子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身の公式ブログを更新。今月上旬に泌尿器科で受けた検査の結果を報告しました。

【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん 泌尿器科での検査結果を報告「『膀胱炎であった』でした」「あとは 薬疹から回復するのみね」





古村さんは「検査結果は『膀胱炎であった』でした」と投稿。続けて「今は膀胱炎は治ってます 検査の数値も標準にもどりました」と、病状を報告しました。









また、「3月は ほぼ体調イマイチが多かった 薬疹もでちゃったしで 先生から『抗生剤や感染症には充分に気をつけて下さい』と念を押されました」と、医師からの指示を明かしました。









病院を出た古村さんは「ホッとしたら 急にお腹が空いてきて 入ってみたかったうどん屋さんへ」と綴り、美味しそうなうどんの画像を添えています。









そして「あとは 薬疹から回復するのみね」と、薬疹の影響で悪化したリンパ浮腫からの回復を願い、「元気になって 天使ちゃんと お花見するぞぉ」と、去年4月に生まれた初孫との花見に胸を膨らませました。









古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、22歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。









【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表



【担当：芸能情報ステーション】