＜25日（水）の天気＞

低気圧が西日本の南岸を進み、西日本の広い範囲で雨が降っています。明け方には鹿児島県上中で1時間に41ミリの激しい雨が降り、太平洋側を中心に雨脚が強まっています。東海地方でもすでに降り出しているところがあり、昼過ぎには関東、夕方には北陸、夜は東北南部でも雨が降る見込みです。太平洋側ではまとまった雨となり、水不足の地域にとっては恵みの雨になるでしょう。北海道や東北北部は引き続き晴れて、春本番の陽気になりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

雨の降る西日本や東日本では前日より大幅に低く、ヒンヤリと感じられそうです。

札幌 11℃（＋3）

仙台 14℃（-1）

新潟 14℃（＋1）

東京 15℃（-3）

名古屋 15℃（-5）

大阪 15℃（-4）

広島 16℃（-3）

高知 14℃（-5）

福岡 13℃（-6）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

26日（木）は朝まで雨の残るところがありますが、日中は次第に晴れ間が戻るでしょう。27日（金）〜29日（日）は日差しの届くところが多いですが、前線が近づく沖縄では、くもりや雨になりそうです。来週は前線が北上して、広い範囲でくもりや雨の日が続く見込みです。

■北日本・東日本26日（木）は東海では午前中まで、関東では夕方ごろまでしつこく雨の残るところがあるでしょう。東京の最高気温は13℃で、寒く感じられそうです。傘と暖かい上着が必要でしょう。北陸や東北にも雨の範囲が広がる見込みです。27日（金）は雲が多いながらも、晴れ間があって暖かくなるでしょう。28日（土）はぐずついた天気で、関東で雨が降りやすい予想です。29日（日）はポカポカのお花見日和になりそうです。