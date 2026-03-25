朝日奈央、実父と“お出かけ”2ショット「おしゃれなお父様！」「超イケオジですね」 父娘で朝活楽しむ
タレントの朝日奈央（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにお父さんと会って、おしゃれ朝活をした日」と、実父と過ごした時間を明かし、2ショットを公開した。
【写真】「超イケオジですね」父との“お出かけ”2ショットを披露した朝日奈央
朝日は「嬉しそうに食べてる姿が可愛かったです。笑（テンション上がってこのポーズ）」と、モーニングプレートを前に楽しそうに写真撮影に応じる父の姿も披露。「その後、美容院に行くとの事だったのですが、辿り着けるか心配だったので最初だけついていきました」と親子のほほ笑ましいエピソードを明かし、朝日は「どっちがお父さん？」とツッコミを入れた。
この投稿にファンからは、「おしゃれなお父様！」「超イケオジですね」「ええ娘や あさひみたいな娘が欲しい」「父娘のいい時間だね!!」「ふたりともかわいい」「素敵な時間過ごしましたね」などの声が寄せられている。
【写真】「超イケオジですね」父との“お出かけ”2ショットを披露した朝日奈央
朝日は「嬉しそうに食べてる姿が可愛かったです。笑（テンション上がってこのポーズ）」と、モーニングプレートを前に楽しそうに写真撮影に応じる父の姿も披露。「その後、美容院に行くとの事だったのですが、辿り着けるか心配だったので最初だけついていきました」と親子のほほ笑ましいエピソードを明かし、朝日は「どっちがお父さん？」とツッコミを入れた。
この投稿にファンからは、「おしゃれなお父様！」「超イケオジですね」「ええ娘や あさひみたいな娘が欲しい」「父娘のいい時間だね!!」「ふたりともかわいい」「素敵な時間過ごしましたね」などの声が寄せられている。