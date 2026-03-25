今回は、義母に手料理を捨てられた嫁が、義母に反撃したエピソードを紹介します。

誰も義母の本性を知らないのにモヤモヤし…

「私は義両親と同居していますが、義母はかなり面倒くさい人です。というのも、義母は私と2人のときは意地悪なことを言ってくるのに、私以外の人に対しては優しいし、他の人がいると義母は私にも優しく接してくるんです。そのせいで夫も義父も、義母の友人も、義母の本性を知りません。

そんなある日、義母に手料理を出したら『こんなまずい料理食べたくない』と言ってきて、義母が料理をゴミ箱に捨ててしまったんです。頭にきた私は、義母に反撃することにしました。

義母の友人が家に来た時、義母に以前捨てられたのと同じ料理を出しました。さらに義母の友人に『これ、お義母さんに捨てられたのと同じメニューなんです』『でも私、これが得意料理なんですよね』と言い、義母には『まずい料理でごめんなさいね』と笑顔で伝えてやりました。

また、これまで義母が私に吐いた暴言の録音データを、義母の友人に聞かせました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2024年12月）

▽ 誰も義母の本性を知らないなら、知らしめるにはこうするしかないですよね。あまりに義母の意地悪がひどいなら、同居を解消するのもありな気がしますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。