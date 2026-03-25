BLACKPINKのJENNIE（ジェニー、30）が、香港で開催されたフェスティバル「ComplexCon Hong Kong」でメインアーティストとして登場し、圧倒的なパフォーマンスを披露した。グローバルなストリートファッションとカルチャーを網羅するフェスティバルが22日に行われ、JENNIEが会場を熱く盛り上げた。

韓国メディアの毎日経済は25日「今回の公演はJENNIEがメインゲストとして出演するというニュースだけで開催前から大きな関心を集めた。JENNIEが出演した回は、チケットオープンと同時に全席完売した。そんな期待の中でステージに立ち、登場した瞬間から熱烈な歓声を巻き起こし、唯一無二のカリスマと余裕のあるステージマナーで観客を一瞬で魅了した」と伝えた。

黒い革製のショートパンツと、白いコルセット・クロップトップのヘソ出しルックで登場した舞台では「Mantra」で幕を開け「like JENNIE」など10曲を歌った。今回のフェスティバルで初披露した「Dracula」のステージは、リズミカルなサウンドとパフォーマンスが完璧に融合し、ハイライトを飾った。

JENNIEは今後、米ニューヨークの「The Governors Ball Music Festival」、スペインの「2026 MAD COOL FESTIVAL」、米国「Lollapalooza Chicago」、8月には日本の「SUMMER SONIC 2026」と、世界的な大型フェスティバルで、メインアーティストとして出演する。