【週刊少年マガジン 17号】 3月25日 発売 価格：400円

【拡大画像へ】

講談社は、「週刊少年マガジン 2026年17号」を本日3月25日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙と巻頭グラビアは沢口愛華さん。巻頭カラーは「シャングリラ・フロンティア ～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～」。さらに、ミスマガジンと「シャングリラ・フロンティア」がコラボしたグラビアが掲載されている。

2025年ミスマガジングランプリ受賞メンバーの永岡ゆきねさん、晴こころさん、江下晏梨さんら3人が、人気漫画「シャングリラ・フロンティア」のキャラクター、ペンシルゴン、オイカッツォ、秋津茜に大変身したグラビアが紹介されている。

撮影／後野順也、衣装・スタイリング／株式会社リアラ、ヘアメイク／株式会社 KIRIE（miko）

4月16日のコミックス26巻発売を記念して、直筆サインが入った3人のコスプレ姿チェキが当たるプレゼント企画も開催される。応募には紙版についてくる応募券が必要。

3月28日と29日に東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2026」の「TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』」ブースにも、このコスプレ衣装で出演する予定だ。

「シャングリラ・フロンティア」26巻書影