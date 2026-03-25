映像嵐株式会社は、Viltroxの交換レンズ「AF 35/1.7 AIR X (SV)」を3月25日（水）に発売した。希望小売価格は3万9,000円。富士フイルムXマウント用を用意する。

既存の「AF 35mm F1.7 AIR X」の基本性能をそのままに、鏡筒にシルバーカラーを採用したモデル。クラシックデザインを採用したミラーレスカメラとの統一感を重視するユーザーの需要に応えたとする。

装着イメージ

APS-Cサイズのイメージセンサーに対応する単焦点レンズ。35mm判換算で約53mm相当の画角となる。

EDレンズ、高屈折率レンズ、非球面レンズを含む9群11枚のレンズ構成。AF駆動にSTMとリードスクリュー型を組み合わせたインナーフォーカス方式を採用する。

サンプル画像（提供：映像嵐株式会社）

対応マウント：富士フイルムXマウント 焦点距離：35mm（35mm判換算53mm相当） フォーカス：AF 対応撮像画面サイズ：APS-C レンズ構成：9群11枚 絞り：F1.7-16 絞り羽根枚数：9枚 フォーカスシステム：インナーフォーカス フォーカスモーター：STM＋リードスクリュー型 最短撮影距離：0.33ｍ フィルターサイズ：52mm 外形寸法：Φ64×54.7mm 質量：約170g