BE:FIRSTが、3月25日放送の『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）に出演。ナインティナインとの集合ショットやパフォーマンスカットに、ファンから反響が寄せられている。

【写真】BE:FIRST『週刊ナイナイミュージック』オフショット＆ステージショット 他

■統一感ある衣装で並ぶBE:FIRST

BE:FIRST公式Xでは、同番組初となるスタジオ公開収録『ナイナイミュージックFES』で「BE:FIRST ALL DAY」を披露すると報告。

あわせて公開された写真には、ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之に挟まれるように並ぶBE:FIRSTの姿が収められており、そのすらりとしたスタイルがひときわ目を引く。

■トーク＆パフォーマンスショットも

また、番組公式Instagramでは、ステージ上でのトークシーンに加え、パフォーマンス中のショットも公開された。

この日のBE:FIRSTは、白Tシャツにブラックのレザーベストを重ねた統一感のあるスタイリングで登場。ゆったりとしたデニムパンツやブラウンのブーツを合わせたコーディネートは、ストリート感がありながら洗練された雰囲気も漂わせている。

パフォーマンス写真では、レーザー演出やピンク、ブルーのライティングの中で、衣装のクールなムードがいっそう際立つ仕上がりに。メンバーそれぞれの着こなしの違いも映え、ステージ映えするファッションとして注目を集めている。

SNSでは「岡村さんと並ぶとBE:FIRSTのスタイルの良さがすごい」「スタイル抜群集団すぎる」「ビーファみんな身長大きいんだなって改めて感じるw」「ガチかっこいい」「オソロ衣装大好き」「最高」などの声が寄せられている。