BE:FIRST6人が岡村隆史（156cm）と並びスタイルの良さ際立つ！「みんな身長大きいんだな」「スタイル抜群集団」「ガチかっこいい」
BE:FIRSTが、3月25日放送の『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）に出演。ナインティナインとの集合ショットやパフォーマンスカットに、ファンから反響が寄せられている。
【写真】BE:FIRST『週刊ナイナイミュージック』オフショット＆ステージショット 他
■統一感ある衣装で並ぶBE:FIRST
BE:FIRST公式Xでは、同番組初となるスタジオ公開収録『ナイナイミュージックFES』で「BE:FIRST ALL DAY」を披露すると報告。
あわせて公開された写真には、ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之に挟まれるように並ぶBE:FIRSTの姿が収められており、そのすらりとしたスタイルがひときわ目を引く。
■トーク＆パフォーマンスショットも
また、番組公式Instagramでは、ステージ上でのトークシーンに加え、パフォーマンス中のショットも公開された。
この日のBE:FIRSTは、白Tシャツにブラックのレザーベストを重ねた統一感のあるスタイリングで登場。ゆったりとしたデニムパンツやブラウンのブーツを合わせたコーディネートは、ストリート感がありながら洗練された雰囲気も漂わせている。
パフォーマンス写真では、レーザー演出やピンク、ブルーのライティングの中で、衣装のクールなムードがいっそう際立つ仕上がりに。メンバーそれぞれの着こなしの違いも映え、ステージ映えするファッションとして注目を集めている。
SNSでは「岡村さんと並ぶとBE:FIRSTのスタイルの良さがすごい」「スタイル抜群集団すぎる」「ビーファみんな身長大きいんだなって改めて感じるw」「ガチかっこいい」「オソロ衣装大好き」「最高」などの声が寄せられている。