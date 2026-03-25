次第に雲が広がり 夜は上･中越を中心に雨降りだす【これからの天気(3月25日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、下越と中越・佐渡に乾燥注意報、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。今日まで火の取り扱いに、積雪の多い地域ではしばらくの間ナダレに注意してください。
◆25日(水)これからの天気
いま晴れているところも次第に雲が広がり、夜は上越や中越を中心に雨が降り出すでしょう。お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。
降水確率は、夕方にかけては内陸部で、夜は上越市や長岡市でも30～40%とやや高くなっています。
◆25日(水)の予想最高気温
最高気温は、14～16℃の予想です。
昨日より3℃前後高いでしょう。
4月上旬から中旬並みの暖かさとなりそうです。昼間は春物のコートで過ごせそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と中越・佐渡に乾燥注意報、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。今日まで火の取り扱いに、積雪の多い地域ではしばらくの間ナダレに注意してください。
◆25日(水)これからの天気
いま晴れているところも次第に雲が広がり、夜は上越や中越を中心に雨が降り出すでしょう。お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。
降水確率は、夕方にかけては内陸部で、夜は上越市や長岡市でも30～40%とやや高くなっています。
◆25日(水)の予想最高気温
最高気温は、14～16℃の予想です。
昨日より3℃前後高いでしょう。
4月上旬から中旬並みの暖かさとなりそうです。昼間は春物のコートで過ごせそうです。