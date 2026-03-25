24日午後、村上市の岩船港で粟島汽船の高速船が座礁し、一時航行不能になりました。運航再開のめどは立っていません。



新潟海上保安部によりますと、24日午後4時前、岩船港を出港した粟島汽船『きらら』のエンジンが停止したと救助要請がありました。『きらら』は港口付近で海底の砂に乗り上げましたが、巡視艇がえい航を開始したところ自力で動けるようになり岩船港に戻りました。



運航に使われているフェリーは点検期間中で高速船で代替していたため、現在 粟島と岩船を結ぶ航路が欠航となっています。



■粟島汽船 野粼直行取締役

「今日再開できるのか、もしくは明日なるのか、そこは海上試験の状況によって変わってくると思うが、なるべくお客様の利便性を考えて早めに出したい。」



粟島汽船は、海上試験を実施したところ船体の一部に損傷が見つかり、運航再開のめどは立っていないということです。