大橋和也＆寺西拓人ら『EX THEATER ARIAKE』オープンニングラインナップ発表に登場「めちゃくちゃ緊張」
きょう25日、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設『東京ドリームパーク』（27日）内劇場『EX THEATER ARIAKE』（EX シアター有明）オープニングラインナップ発表会が行われ、こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』にW主演する大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）をはじめ、各キャストが集合した。
【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也
4月25日に開場する同劇場は、演劇、ミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備える。今回、オープニングイヤーに上演される作品が一挙紹介された。
『AmberS -アンバース-』からは、大橋、寺西、演出の河原雅彦氏、劇団☆新感線46周年興行・夏公演『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』より、演出のいのうえひでのり氏、出演の古田新太。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、翻訳・演出の小山ゆうな氏。
ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演の岩本照（Snow Man）。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より演出の堤幸彦氏、W主演の上田竜也と川島如恵留（Travis Japan）。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香氏と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ･パイソンの SPAMALOT』より、演出の福田雄一氏、主演の岩田剛典が駆けつけた。
豪華な面々のなかで“こけら落とし”のトップバッターで主演する大橋は「めちゃくちゃ緊張してて…。寺西くんとW主演も緊張するし、河原さんの演出も緊張するし、こけら落としも緊張する。事務所の先輩の加藤シゲアキさんの（書き下ろの）『アンバース』をやらせてもらうことで加藤くんが思い描く世界観にどう近づけるか、加藤くんが『俺も考えていなかった』というくらいのすごいものができるようにキャスト、スタッフ、僕らW主演で頑張ります」と意気込む。
けいこの進行について寺西は「とても順調。順調すぎて怖いくらい。和気あいあいとした空気のなかで加藤くんのオリジナル原作を1から立ち上げていく感覚。ディスカッションしながら創り上げていく」と充実の表情を浮かべる。すると別作品で最近、河原演出を経験したばかりの古田が「大橋がちゃんとやるか心配。テラくんは大丈夫だと思うけど…」と茶々を入れられ、和やかな雰囲気に包まれていた。
【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也
4月25日に開場する同劇場は、演劇、ミュージカルに最適な自由度の高い舞台構造と、セリフや歌詞を聞き取りやすい音響設計を備える。今回、オープニングイヤーに上演される作品が一挙紹介された。
ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』より、主演の岩本照（Snow Man）。『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より演出の堤幸彦氏、W主演の上田竜也と川島如恵留（Travis Japan）。ミュージカル『ミー＆マイガール』より、演出の小林香氏と主演の三浦宏規。ミュージカル『モンティ･パイソンの SPAMALOT』より、演出の福田雄一氏、主演の岩田剛典が駆けつけた。
豪華な面々のなかで“こけら落とし”のトップバッターで主演する大橋は「めちゃくちゃ緊張してて…。寺西くんとW主演も緊張するし、河原さんの演出も緊張するし、こけら落としも緊張する。事務所の先輩の加藤シゲアキさんの（書き下ろの）『アンバース』をやらせてもらうことで加藤くんが思い描く世界観にどう近づけるか、加藤くんが『俺も考えていなかった』というくらいのすごいものができるようにキャスト、スタッフ、僕らW主演で頑張ります」と意気込む。
けいこの進行について寺西は「とても順調。順調すぎて怖いくらい。和気あいあいとした空気のなかで加藤くんのオリジナル原作を1から立ち上げていく感覚。ディスカッションしながら創り上げていく」と充実の表情を浮かべる。すると別作品で最近、河原演出を経験したばかりの古田が「大橋がちゃんとやるか心配。テラくんは大丈夫だと思うけど…」と茶々を入れられ、和やかな雰囲気に包まれていた。