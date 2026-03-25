元KAT―TUNの上田竜也（42）とTravis Japanの川島如恵留（31）が25日、東京・有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）で行われたラインナップ発表会に出席した。

10月に同所で上演される舞台「ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE」にダブル主演。青崎有吾氏の人気小説シリーズが原作で、2人の探偵が難事件を解決するミステリーだ。

プライベートで親交があり、川島は上田を“たつにい”と呼ぶほど慕っている。その先輩との共演に「3年ぐらい毎年10月に仕事させていただいていた。ノキドアも10月と言うことで運命を感じている。大好きな先輩と役では同い年になる。今は先輩と後輩という関係ですけどどのように同じ視線、立場でいられるか楽しみです」と期待を寄せた。

演出を手掛けるのは堤幸彦氏。上田は堤氏の作品の魅力について「緊迫感あるミステリーの中にふんだんに込められた笑いが、一見ミスマッチですけど堤監督がやることによって素晴らしい作品になる」と力説した。

一方、堤氏は「圧の強い2人が来た」と印象。川島は「おしとやかですよね？」と上田に同意を求めるも、上田は「お前はな？」と返答し、笑い合っていた。