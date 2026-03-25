Snow Man岩本照（32）が25日、4月25日に開業する東京・EX THEATER ARIAKEで、「オープニングラインナップ発表会」に登壇し、ミュージカル出演中の工夫について明かした。

ミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」（9月から同所）で主演を務める。意思とは関係なく時空を旅してしまうヘンリー（岩本）と妻クレア（和希そら）が、時間に翻弄（ほんろう）されながらも互いを選び続けようとする時空を超えたラブストーリー。タイムトラベラーを演じる部分について「タイムトラベルする瞬間は舞台ならではのギミックで表現できるんじゃないかなと思うので、フライングあるんだとか、層地形とか目視しながら表現させていただく形になると思うので、すごい楽しみにしています」と心待ちにした。

登壇した三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのメンバーで俳優の岩田剛典（37）は、今回がミュージカル初挑戦。同じく音楽と役者の両輪で活躍する岩本に「ミュージカルだからこそ準備していること」について質問した。問われた岩本は「個人的になんですけど、ミュージカルは何カ月か続く作品が多くてライブとかと違って消費カロリーが結構激しい。一日に食べる量とか物を計算して割り出して、体重が減らないように体力づくりりと合わせながら摂取する物を考えています」と明かした。痩せやすい体質のため公演期間中に10キロ前後痩せてしまったこともあったといい、「食べるものと量と自分に合った物と。動きすぎると食べられなくなっちゃうっていう部分でより摂取しやすいものを」と丁寧に解説。岩田の主演作で演出を務める福田雄一（57）から「Snow Manのツアーでは痩せないのか」と問われると「Snow Manのライブツアーはそんなにやせないです。×9になるので、メンバー9人でパフォーマンスしている時と1になって全部やるっていうのは変わってきます」と明かした。リハーサル期間から消費カロリーの目安を割り出しているといい、ストイックな助言を受けた岩田は「勉強になります」と食い入るように聞き入っていた。