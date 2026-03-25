CHiCO with HoneyWorksが、初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』を本リリースした。併せて、全曲配信もスタートした。

本作は、2025年8月の再始動を機に、改めてCHiCO with HoneyWorksとしての“自己紹介”を行いたいというテーマのもと制作され、これまでに発表してきた楽曲の中からシングル表題曲のみが収録されている。収録楽曲の半数以上がアニメや映画などのタイアップ作品となっており、多くの作品ファンの日常を彩ってきた楽曲が一堂に会する内容になっているという。

さらに、再始動ツアーのファイナル公演で初披露され大きな反響を呼んだGom（HoneyWorks）とCHiCOによるデュエット楽曲「STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）」に加え、完全新録曲である“ハートシリーズ”の新作「ハートの本音」も収録されている。

初回生産限定盤には、これまで公開してきたシングル表題曲のMVを収録。さらに、歴代作品のジャケットイラストを7インチサイズのカードにして一挙封入。また、ヤマコ描きおろしのジャケットビジュアルには、これまでの作品やライブイベントに関連した衣装やグッズが背景に描き込まれており、音楽・ビジュアルの両面からこれまでの歩みを振り返ることができる仕上がりになっているとのこと。

初回盤展開図

また、本ベストアルバムを引っさげ、2026年7月3日の東京・EX THEATER ROPPONGI公演を皮切りに、全国ツアーの開催も決定している。「できる限り細かく全国を回り、各地のファンに会いに行きたい」という想いのもと、数年ぶりに訪れる土地を含む全国8都市9会場を巡る大規模ツアーとなる。

◾️『i Best -Singles Collection-』

2026年3月25日（水）発売

購入：https://cwhw.lnk.to/E8H84X

配信：https://cwhw.lnk.to/i_BEST 初回盤ケース 初回盤展開図 通常盤 ○初回生産限定盤[2CD＋Blu-ray＋Goods]

価格：7,000円（税込）

品番：SMCL 981〜984

仕様＆グッズ内容：

・7インチサイズ

・特製ケース

・オリジナルアクリルスタンド

ヤマコ描きおろしの新ビジュアルを使用！

・ジャケットイラストカードセット 全25種

CHiCO with HoneyWorksがこれまでに発売した全シングルとアルバム（初回盤のみ）のジャケットイラストをリリース時より大きい7インチサイズのカードで一挙封入（アニメ盤イラストは除く）。 ○通常盤[2CD]

価格：3,500円（税込）

品番：SMCL 985〜986 ＜収録内容＞

[CD]

Disc1

01.世界は恋に落ちている ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

02.アイのシナリオ ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

03.プライド革命 ＜TVアニメ『銀魂゜』OPテーマ＞

04.恋色に咲け ＜HoneyWorks映画『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』OP主題歌＞

05.カヌレ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

06.ウルフ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

07.今日もサクラ舞う暁に ＜TVアニメ『銀魂〜よりぬけ！銀魂さん〜』OPテーマ＞

08.ツインズ ＜TVアニメ『プリプリちぃちゃん!!』第2クールOPテーマ＞

09.ノスタルジックレインフォール ＜TVアニメ『恋は雨上がりのように』OPテーマ＞

10.ヒカリ証明論 ＜TVアニメ『銀魂〜銀の魂篇〜』EDテーマ＞

11.ミスター・ダーリン ＜中川翔子さんコラボシングル＞

12.ギミギミコール ＜スカイピースさんコラボシングル＞

13.乙女どもよ。 ＜TVアニメ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』OP主題歌＞ Disc2

01.決戦スピリット ＜TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』EDテーマ＞

02.鬼ノ森 ＜映画『樹海村』主題歌＞

03.醜い生き物 ＜TVアニメ『裏世界ピクニック』OP主題歌＞

04.冒険のVLOG ＜日本テレビ系TVアニメ『EDENS ZERO』EDテーマ＞

05.我武者羅 ＜テレビ東京系TVアニメ『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』OPテーマ＞

06.LOVE FIGHT ＜マンガアプリ「GANMA!（ガンマ!）」連載『女子力高めな獅子原くん』コラボ楽曲＞

07.ビビっとラブ ＜TVアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』EDテーマ＞

08.ヒミツ恋ゴコロ ＜TVアニメ『彼女、お借りします』第2期OPテーマ＞

09.くすぐったい。 ＜TVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ＞

10.戦場の華 ＜TVアニメ『最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか』OPテーマ＞

11.STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）*新曲

12.ハートの本音 *新曲 [Blu-ray]

Music Clip Collection

世界は恋に落ちている

アイのシナリオ

プライド革命

恋色に咲け

カヌレ

ウルフ

今日もサクラ舞う暁に

ツインズ

ノスタルジックレインフォール

ヒカリ証明論

ミスター・ダーリン

ギミギミコール

乙女どもよ。

決戦スピリット

鬼ノ森

醜い生き物

冒険のVLOG

我武者羅

ビビっとラブ

ヒミツ恋ゴコロ

くすぐったい。

戦場の華

◾️「君のせいで愛してる」

2026年4月14日（火）リリース ▼事前予約受付中

https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2026022605361195IDMMBYaQpX&openExternalBrowser=1

※TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ

◾️TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』 ©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会 ▼放送情報

2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！ TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜

MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜

BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜

※放送日時は変更になる場合がございます。 ▼原作

堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中) ▼公式サイト/SNS

アニメ公式サイト：https://www.aishiteru-game.com

公式X：https://x.com/aishiterugame

◾️＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）＞ 2026年

7月3日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI

7月5日（日）北海道・PENNY LANE24

7月18日（土）香川・高松festhalle

7月19日（日）福岡・福岡DRUM LOGOS

7月20日（月・祝）大阪・Zepp Osaka Bayside

8月1日（土）宮城・仙台Rensa

8月9日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8月22日（土）石川・REDSUN

8月23日（日）愛知・Zepp Nagoya 詳細：https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580360&artist=cwhw