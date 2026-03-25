櫻坂46、2025年に開催したドームライブを振り返るスペシャル番組の生配信決定
櫻坂46が、4月7日19時よりYouTubeチャンネルにて最新映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』のリリースを記念したスペシャル番組の生配信の開催を発表した。
この生配信番組は、MCにグランジの遠山大輔とはんにゃ.の金田哲が出演し、櫻坂46のライブ映像作品を通して彼女たちの魅力を熱く語ってきたという。第9回目を迎える今回は、スペースシャワーTVとタッグを組んでお届けする。
2025年、過去最大規模となる26万人を動員した＜5th TOUR 2025 “Addiction”＞。そのツアーファイナルである京セラドーム大阪公演を中心に、櫻坂46が駆け抜けてきたツアーの軌跡をたどりながら、MC2名独自の視点で振り返っていくとのことだ。なお、メンバーの出演はない。当日はハッシュタグ「#櫻坂46スペシャでリリパ」でぜひリアルタイムで盛り上げ、櫻坂46の最新作品のリリースをお祝いしていただきたい。
◾️ライブ情報
◆＜14th Single BACKS LIVE!!＞
開催日：2026年5月12日（火）、13日（水）（13日「武元唯衣 卒業セレモニー」開催）
会場：幕張イベントホール
◆＜四期生LIVE＞
開催日 2026年6月2日（火）、3日（水）
会場 La La arena TOKYO-BAY
◾️14thシングル「The growing up train」
発売日：2026年3月11日（水）
CD購入：http://sakurazaka46.lnk.to/20260311_Thegrowinguptrain_PKG
配信：https://sakurazaka46.lnk.to/The_growing_up_rain_SE
○初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13620〜13621 / ￥2,000（税込）
1.The growing up train
2.光源
3.ドライフルーツ
4.The growing up train -OFF VOCAL ver.-
5.光源 -OFF VOCAL ver.-
6.ドライフルーツ -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生個人PV
浅井 恋乃未
稲熊 ひな
勝又 春
佐藤 愛桜
○初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13622〜13623 / ￥2,000（税込）
1.The growing up train
2.光源
3.キスが苦い
4.The growing up train -OFF VOCAL ver.-
5.光源 -OFF VOCAL ver.-
6.キスが苦い -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生個人PV
中川 智尋
松本 和子
目黒 陽色
山川 宇衣
山田 桃実
○初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13624〜13625 / ￥2,000（税込）
1.The growing up train
2.光源
3.くらげらしく
4.The growing up train -OFF VOCAL ver.-
5.光源 -OFF VOCAL ver.-
6.くらげらしく -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜前編＞
Alter ego
Nobody’s fault
摩擦係数
自業自得
Make or Break
マモリビト
桜月
I want tomorrow to come
UDAGAWA GENERATION
○初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13626〜13627 / ￥2,000（税込）
1.The growing up train
2.光源
3.Sunny side up
4.The growing up train -OFF VOCAL ver.-
5.光源 -OFF VOCAL ver.-
6.Sunny side up -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜後編＞
ドローン旋回中
油を注せ！
マンホールの蓋の上
もう一曲 欲しいのかい？
Dead end
承認欲求
死んだふり
櫻坂の詩
静寂の暴力
○通常盤 CD only / SRCL-13628 / ￥1,200（税込）
1.The growing up train
2.光源
3.僕は向いてない
4.The growing up train -OFF VOCAL ver.-
5.光源 -OFF VOCAL ver.-
6.僕は向いてない -OFF VOCAL ver.-
◾️LIVE Blu-ray & DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』
発売日：2026年4月8日（水）
購入：https://sakurazaka46.lnk.to/5thTOUR2025_Addiction_TOURFINAL_PKG
○完全生産限定盤
Blu-ray 2枚組 / SRXL-638〜639 / ￥13,500（税込）
▼封入特典
三方背BOX仕様・豪華フォトブックレット付き
ポストカードセット6枚1セット封入（全46種を6枚ずつ8セットのうち1セット）
応募特典シリアルナンバー封入
▼収録内容
-Disc1-
Overture
Addiction
半信半疑
Start over!
嵐の前、世界の終わり
Nightmare症候群
マンホールの蓋の上
流れ弾
ノンアルコール
自業自得
真夏の大統領
紋白蝶が確か飛んでた
ドローン旋回中
恋愛無双
夏の近道
死んだふり
偶然の答え
TOKYO SNOW
Nothing special
I want tomorrow to come
港区パセリ
UDAGAWA GENERATION
何歳の頃に戻りたいのか？
もう一曲 欲しいのかい？
承認欲求
Make or Break
Buddies
櫻坂の詩
-Disc2- Bonus Tracks
Don’t cut in line! -TOKYO DOME DAY1-
断絶 -TOKYO DOME DAY2-
ピッカーン！ -TOKYO DOME DAY3-
制服の人魚 -KYOCERA DOME OSAKA DAY1-
コンビナート -TOKYO DOME DAY2-
本質的なこと -TOKYO DOME DAY3-
引きこもる時間はない -TOKYO DOME DAY2-
Anthem time -TOKYO DOME DAY2-
僕のジレンマ -TOKYO DOME DAY2-
The Documentary of 5th TOUR 2025 “Addiction”
DVD 3枚組 / SRBL-2440〜2442 / ￥12,000（税込）
▼封入特典
三方背BOX仕様・豪華フォトブックレット付き
ポストカードセット6枚1セット封入（全46種を6枚ずつ8セットのうち１セット）
応募特典シリアルナンバー封入
▼収録内容
-Disc1-
Overture
Addiction
半信半疑
Start over!
嵐の前、世界の終わり
Nightmare症候群
マンホールの蓋の上
流れ弾
ノンアルコール
自業自得
真夏の大統領
紋白蝶が確か飛んでた
ドローン旋回中
恋愛無双
夏の近道
死んだふり
偶然の答え
TOKYO SNOW
Nothing special
I want tomorrow to come
港区パセリ
UDAGAWA GENERATION
何歳の頃に戻りたいのか？
もう一曲 欲しいのかい？
承認欲求
Make or Break
-Disc2-
Buddies
櫻坂の詩
-Disc3- Bonus Tracks
Don’t cut in line! -TOKYO DOME DAY1-
断絶 -TOKYO DOME DAY2-
ピッカーン！ -TOKYO DOME DAY3-
制服の人魚 -KYOCERA DOME OSAKA DAY1-
コンビナート -TOKYO DOME DAY2-
本質的なこと -TOKYO DOME DAY3-
引きこもる時間はない -TOKYO DOME DAY2-
Anthem time -TOKYO DOME DAY2-
僕のジレンマ -TOKYO DOME DAY2-
The Documentary of 5th TOUR 2025 “Addiction”
関連リンク
◆櫻坂46 オフィシャルサイト
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