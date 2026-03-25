◾️LIVE Blu-ray & DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

発売日：2026年4月8日（水）

購入：https://sakurazaka46.lnk.to/5thTOUR2025_Addiction_TOURFINAL_PKG

○完全生産限定盤

Blu-ray 2枚組 / SRXL-638〜639 / ￥13,500（税込）

▼封入特典

三方背BOX仕様・豪華フォトブックレット付き

ポストカードセット6枚1セット封入（全46種を6枚ずつ8セットのうち1セット）

応募特典シリアルナンバー封入

▼収録内容

-Disc1-

Overture

Addiction

半信半疑

Start over!

嵐の前、世界の終わり

Nightmare症候群

マンホールの蓋の上

流れ弾

ノンアルコール

自業自得

真夏の大統領

紋白蝶が確か飛んでた

ドローン旋回中

恋愛無双

夏の近道

死んだふり

偶然の答え

TOKYO SNOW

Nothing special

I want tomorrow to come

港区パセリ

UDAGAWA GENERATION

何歳の頃に戻りたいのか？

もう一曲 欲しいのかい？

承認欲求

Make or Break

Buddies

櫻坂の詩

-Disc2- Bonus Tracks

Don’t cut in line! -TOKYO DOME DAY1-

断絶 -TOKYO DOME DAY2-

ピッカーン！ -TOKYO DOME DAY3-

制服の人魚 -KYOCERA DOME OSAKA DAY1-

コンビナート -TOKYO DOME DAY2-

本質的なこと -TOKYO DOME DAY3-

引きこもる時間はない -TOKYO DOME DAY2-

Anthem time -TOKYO DOME DAY2-

僕のジレンマ -TOKYO DOME DAY2-

The Documentary of 5th TOUR 2025 “Addiction”

DVD 3枚組 / SRBL-2440〜2442 / ￥12,000（税込）

▼封入特典

三方背BOX仕様・豪華フォトブックレット付き

ポストカードセット6枚1セット封入（全46種を6枚ずつ8セットのうち１セット）

応募特典シリアルナンバー封入

▼収録内容

-Disc1-

Overture

Addiction

半信半疑

Start over!

嵐の前、世界の終わり

Nightmare症候群

マンホールの蓋の上

流れ弾

ノンアルコール

自業自得

真夏の大統領

紋白蝶が確か飛んでた

ドローン旋回中

恋愛無双

夏の近道

死んだふり

偶然の答え

TOKYO SNOW

Nothing special

I want tomorrow to come

港区パセリ

UDAGAWA GENERATION

何歳の頃に戻りたいのか？

もう一曲 欲しいのかい？

承認欲求

Make or Break

-Disc2-

Buddies

櫻坂の詩

-Disc3- Bonus Tracks

Don’t cut in line! -TOKYO DOME DAY1-

断絶 -TOKYO DOME DAY2-

ピッカーン！ -TOKYO DOME DAY3-

制服の人魚 -KYOCERA DOME OSAKA DAY1-

コンビナート -TOKYO DOME DAY2-

本質的なこと -TOKYO DOME DAY3-

引きこもる時間はない -TOKYO DOME DAY2-

Anthem time -TOKYO DOME DAY2-

僕のジレンマ -TOKYO DOME DAY2-

The Documentary of 5th TOUR 2025 “Addiction”