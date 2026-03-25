『時すでにおスシ!?』主題歌はCreepy Nutsの「Fright」に決定 ポスタービジュアルも解禁
4月7日スタートする永作博美主演ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の主題歌は、Creepy Nutsが本作のために書き下ろした「Fright」に決まった。また、ポスタービジュアルが解禁となった。
【写真】『時すでにおスシ!?』主題歌を担当するCreepy Nuts
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
Creepy NutsがTBSドラマの主題歌を手がけるのは、『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」以来、約2年ぶり。本作の主題歌「Fright」は、Creepy Nutsならではのリリックとグルーヴの新境地に踏み込んだ、ドラマのストーリーにも通ずる再出発への思いを表現した一曲。4月7日放送の第1話をもって初解禁となる。
Creepy NutsのR-指定は「新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？ この先はもう通用しないんじゃないか？ 何のために？ 誰のために？ 歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです。自分も幾つになってもそうありたいものだと思い歌詞をしたためました」とコメント。
同曲について主演の永作博美は「確かに何度もゴールを切って来たなと思った。そのせいか今更何をするのか？ と思ったりもする。しかしこの歌は何度でもスタートラインに立てると言っている、いや、つべこべ言わず立て、まだ先があると。なんだかすごいぜ、なんて応援歌だ。１話で早速もう足が上がらないと落ち込んだ私は、今まさに、この歌に励まされている。最後まで全力でたくさんの誰かにエールを送り続けようと思った。何度目かのスタートラインが誰にも用意されている。未来はこれから作る。この曲と共に」としている。
柔らかなイエローが春を告げるポスタービジュアルは、おすし屋さんのカウンター席をほうふつとさせるシチュエーションで、おすしを手にして至福の表情を浮かべる永作演じるみなとと、真剣な面持ちの松山演じる堅物講師・大江戸という対照的な二人の姿が印象的だ。
さらに、佐野史郎、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真といった世代も価値観も異なるキャスト陣の周囲を華やかに彩るのは、お米など実際の食品でつくられた“飾りずし”だ。春らしい桜をはじめ、タイトルにちなんだ時計や魚のデザインも。細部までこだわった、明るくポップなポスタービジュアルとなっている。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて4月7日より毎週火曜22時放送。
※益田千愛、永瀬由衣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
＜編成プロデュース・松本友香／プロデュース・益田千愛＞
鮨アカデミーという場所が日本の食文化の間口を広げ、国籍問わず誰もが鮨を学べる場所であり、そこを舞台にしたドラマなので、 日本語のヒップホップで、世界に活躍の場を広げるCreepy Nutsさんに主題歌を書き下ろしていただけたら、親和性の高い面白いマッチングになると思うんです！ とオファーさせていただきました。最初のデモを聴いた時、その期待や想像の斜め上を飛んでいく感覚がありました。上がってきた曲は主人公・待山みなとの第二の人生の「スタートライン」に焦点を当てた楽曲になっていました。もちろん鮨アカデミーが舞台のドラマですが、このドラマの軸にある、新しい挑戦へのエール、そしてそのスタートラインに立つ怖さや一歩を踏み出す勇気が乗った、まっすぐ心に届く楽曲を頂きました。このドラマの根幹の部分に共鳴していただけたことがとても嬉しかったです。１話のどのポイントに一音目が乗るか楽しみに待っていただけると幸いです。
＜デザイナー・永瀬由衣（Baby Octopus Inc.）＞
永作さん、松山さんのお二人が美味しいお鮨を召し上がっている空間に、春らしく、華やかな飾り寿司が満開になっている中にご出演者の４名をコラージュしました。
飾り寿司のデザインも、「時」にかけて時計になっていたり、春の桜、お魚のデザインなどになっています。
情報出しではインパクトのあるイエローを使い、ポスターはより春らしさを感じる柔らかいイエローに仕上げました！
今年の春は、桜もお鮨も満開です！！
【写真】『時すでにおスシ!?』主題歌を担当するCreepy Nuts
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
Creepy NutsのR-指定は「新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？ この先はもう通用しないんじゃないか？ 何のために？ 誰のために？ 歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです。自分も幾つになってもそうありたいものだと思い歌詞をしたためました」とコメント。
同曲について主演の永作博美は「確かに何度もゴールを切って来たなと思った。そのせいか今更何をするのか？ と思ったりもする。しかしこの歌は何度でもスタートラインに立てると言っている、いや、つべこべ言わず立て、まだ先があると。なんだかすごいぜ、なんて応援歌だ。１話で早速もう足が上がらないと落ち込んだ私は、今まさに、この歌に励まされている。最後まで全力でたくさんの誰かにエールを送り続けようと思った。何度目かのスタートラインが誰にも用意されている。未来はこれから作る。この曲と共に」としている。
柔らかなイエローが春を告げるポスタービジュアルは、おすし屋さんのカウンター席をほうふつとさせるシチュエーションで、おすしを手にして至福の表情を浮かべる永作演じるみなとと、真剣な面持ちの松山演じる堅物講師・大江戸という対照的な二人の姿が印象的だ。
さらに、佐野史郎、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真といった世代も価値観も異なるキャスト陣の周囲を華やかに彩るのは、お米など実際の食品でつくられた“飾りずし”だ。春らしい桜をはじめ、タイトルにちなんだ時計や魚のデザインも。細部までこだわった、明るくポップなポスタービジュアルとなっている。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて4月7日より毎週火曜22時放送。
※益田千愛、永瀬由衣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
＜編成プロデュース・松本友香／プロデュース・益田千愛＞
鮨アカデミーという場所が日本の食文化の間口を広げ、国籍問わず誰もが鮨を学べる場所であり、そこを舞台にしたドラマなので、 日本語のヒップホップで、世界に活躍の場を広げるCreepy Nutsさんに主題歌を書き下ろしていただけたら、親和性の高い面白いマッチングになると思うんです！ とオファーさせていただきました。最初のデモを聴いた時、その期待や想像の斜め上を飛んでいく感覚がありました。上がってきた曲は主人公・待山みなとの第二の人生の「スタートライン」に焦点を当てた楽曲になっていました。もちろん鮨アカデミーが舞台のドラマですが、このドラマの軸にある、新しい挑戦へのエール、そしてそのスタートラインに立つ怖さや一歩を踏み出す勇気が乗った、まっすぐ心に届く楽曲を頂きました。このドラマの根幹の部分に共鳴していただけたことがとても嬉しかったです。１話のどのポイントに一音目が乗るか楽しみに待っていただけると幸いです。
＜デザイナー・永瀬由衣（Baby Octopus Inc.）＞
永作さん、松山さんのお二人が美味しいお鮨を召し上がっている空間に、春らしく、華やかな飾り寿司が満開になっている中にご出演者の４名をコラージュしました。
飾り寿司のデザインも、「時」にかけて時計になっていたり、春の桜、お魚のデザインなどになっています。
情報出しではインパクトのあるイエローを使い、ポスターはより春らしさを感じる柔らかいイエローに仕上げました！
今年の春は、桜もお鮨も満開です！！