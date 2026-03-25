Homecomingsが、主題歌を務める日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』の最終話に、福富優樹が出演することを明らかにした。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマになっているという。

◆ ◆ ◆

◾️福富優樹 コメント

10話というとても大事な回の、とてもたいせつな場面に出演させてもらい本当にうれしかったです。中学3年生のときに文化祭で『いちご同盟』の主役を務めた以来の演技でした。撮影当日は、ステージに立ってギターを弾くのとは全然ちがった手触りの緊張にぶちあたり、うっかりその場から逃げ出してしまいそうになりましたが、現場のみなさんの本当に楽しそうに作品に向き合っている空気感に背中を押してもらいました。リハーサル中、多分カメラには写っていない、僕からしか見えない角度で花さんと凌さんが送ってくれたまなざしのやさしさは多分ずっと忘れないと思います。

◆ ◆ ◆

主題歌である「knit」は、“恋愛をしないことも含めた色んなかたちの恋愛”、そして“性別を限定しないシスターフッドのようなつながり”、をテーマに、冬と春のはじまりの頃に現れる日差しの角度や暖かさ、しぶきのような愛おしさがつまった楽曲になっているという。

https://youtu.be/yK3w3oEIQUQ

また、Homecomingsは3月18日にライブアルバム『 “the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025』を配信リリースした。福田穂那美（B）の卒業公演であり、オリジナルソングは初のライブ音源となる。サポートドラムに吉木諒祐（The Novembers）を迎え、代表曲「HURTS」や「US / アス」、2025年リリースの「every breath」などシューゲイズのような轟音から畳野のボーカルが美しく響くミディアムナンバーなど全15曲を収録している。なお、ジャケット写真には終演後の4人の集合写真が使用されている。

さらに、Homecomingsはワンマンライブツアーの最終公演で、5月14日に東京・新代田FEVERにて追加公演を開催することを発表した。サポートメンバーには、ツアーで各地をともにまわったYUNA（Dr）、関根史織（B）が決定している。現在チケット先行予約を受付中だ。

◾️ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』

2026年1月14日 スタート 日本テレビ系にて毎週水曜22:00放送 ▼主題歌「knit」

2026年1月14日（水）配信リリース

配信リンク：https://homecomings.lnk.to/knit ▼出演

杉咲花

成田凌 岡山天音 水沢林太郎 野内まる 志田彩良

倉悠貴 胗俊太郎 細田佳央太

内堀太郎 林裕太 河井青葉 芹澤興人 ほか

脚本：今泉力哉

音楽：ゲイリー芦屋

主題歌：Homecomings「knit」(IRORI Records / PONY CANYON)

監督：今泉力哉 山下敦弘 山田卓司

プロデューサー：大倉寛子 藤森真実 角田道明 山内遊

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：AX-ON Lat-Lon

製作著作：日本テレビ 番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/

番組公式X：https://x.com/fuyunonankasa

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/fuyunonankasa

番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@fuyunonankasa

◾️＜Homecomings Tour 2026『I’m not ok. you’re not ok. and that’s ok.』＞ 2026年5月14日（木）東京・新代田FEVER

OPEN 18:30 / START 19:00 ▼チケット

STANDING 5,500円（税込）

学割STANDING 4,000円（税込） ＜オフィシャル先行予約受付＞

受付期間：3月18日（水）20:30〜3月29日（日）23:59

先行URL：https://w.pia.jp/t/homecomings-tour2026/

お問合せ：HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077

◾️『“the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025』

2026年3月18日（水）配信リリース

配信URL：https://Homecomings.lnk.to/aquariumlive 01 Blue Hour

02 HURTS

03 luminous

04 euphoria / ユーフォリア

05 every breath

06 Drowse

07 recall(I’m with you)

08 Shadow Boxer

09 ghostpia

10 slowboat

11 Air

12 LIGHTS

13 US / アス

14 blue poetry

15 angel near you